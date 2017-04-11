Uçaklarda Telefon Kullanımı Serbest Oluyor!

Uçaklarda kullanmanın yasak olduğu cihazların başında gelen telefonlar, Amerika'da kullanılmaya serbest olacak. FCC tarafından düzenlenmek istenen yasa değişirse bundan sonra başta Amerika, sonra diğer ülkeler bu sisteme geçiş yapacak.

Uçaklarda yolculuk yapmak, otobüse göre çok daha kolay bir yol olarak gözüküyor. Özellikle kara yoluyla kesintisiz 20 - 25 saat sürecek yolları 2 saat gibi kısa bir süreye düşürmesiyle birçok yolcunun tercih ettiği uçaklar, kendi içerisinde sunduğu yasaklarla can sıkabiliyor.

Bunlar arasında en büyük can sıkıcı konulardan birisi olarak uçak çalışırken telefonla konuşmaya izin verilmemesi örnek gösterilebilir. Daha önce yaptığımız bir haberde, uçakta telefon kullanımının günümüz uçaklarına zarar vermediğini ancak havalimanı kule ile pilotların telsizlerinde parazit oluşturduğu ve iletişimin sağlanamamasını sağladığını belirtmiştik. Ancak Amerika Federal İletişim Kurumu(FCC) uçaklarda telefon kullanma yasağını kaldırmayı planladığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından uçuşlarda birçok yolcunun bir noktada konuşma yapacağını düşünen sayısız yolcu ve uçuş görevlilerinin keskin itirazları ortaya çıktı, ancak yine de FCC başkanı Ajit Pai uçaklarda cep telefonlarının kullanımına ilişkin 2013 yılında koyulan kuralları iptal etmek istediğini açıkladı. Pai, “Havayolu pilotları, uçuş görevlileri ve Amerika’nın uçmakta olan halkıyla FCC’nin 2013’te koyduğu kurallara karşı duruyorum” dedi. Bu durum şu anda yalnızca Amerika’da geçerli. Orada alınan reaksiyonlara göre tüm dünyanın bu sisteme geçmesi bekleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce doğru bir hamle mi?