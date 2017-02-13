Vivalines isimli şirket, sunduğu servislerle uçaktaki konforun neredeyse daha fazlasını karayollarına getiriyor.

Vivalines, adını yakında sıklıkla duymamızı sağlayacak hizmetleriyle 16 Şubat tarihinden itibaren seferlerini başlatacak yeni bir seyahat şirketi. Sunduğu hizmetlerle yolcularına uçaklardaki konforu aratmayacak olan Vivalines için ‘uçak korkusu olanlara alternatif bir çözüm’ tanımını yapsak, sanırım yanılmış olmayız.

Şimdilik Ankara-İstanbul arasında sefer yapacak olan otobüste adeta yok yok. Tuvalet imkanı içinde olan, yolculuk esnasında sıcak yemek ikramının yapıldığı, yolculara özel tablet bilgisayar ve sınırsız internetle teknolojiyi de beraberinde getiren otobüste, ayrıca kesintisiz TV yayını da yer alıyor.

Günlük gazete ve dergi servisinin yapıldığı otobüste yolcuların daha konforlu bir yolculuk yaşaması için her yolcu için poşetli battaniye ve yastık dahi yer alıyor.

Vivalines Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, ne Türkiye’de ne de dünyada böyle bir seyahat uygulamasının bulunmadığını belirterek şunları söyledi: : “Biz kuraları değiştirmeye ve karayolu ile seyahat etmenin mutluluğunu ve keyfini yaşatmak için bu yola koyulduk. Ortaya koyduğumuz seyahat modeli bize ve ülkemize özgü bir model olacak. Havayolunun en büyük avantajlarından biri hızlı ulaşım. Fakat bunun yanında birçok dezavantajı ve stresi var: Saatler öncesinden havalimanına gitmek ve uçak korkusu gibi. Biz bu dezavantajlara ve strese tamamen son vereceğiz.

Türk toplumu, seyahat etmeyi ve keşfetmeyi seven insanlardan oluşuyor. Fakat konforlu, keyifli ve güvenli bir şekilde mevcut hizmet anlayışları ile karayolunda maalesef mümkün değil. Vivalines, herkese tüm beklentilerini karşılayacak ve de bunun üzerine çıkacak bir hizmet sunacak.”