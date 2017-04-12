Uçakların Havada Bıraktığı Muhteşem Gökkuşağı İzleri!

Londra Heathrow Havalimanı'na iniş yapan uçakların, fotoğrafçı Adam Gray tarafından çekilen fotoğrafları sizi şaşkına çevirebilecek türden. Kareler, uçakların tam fotoğrafçının evinin üzerinden geçtiği anlarda çekildi ve su buharının sebep olduğu gökkuşağı desenli bu muhteşem görüntüler meydana geldi.

Bilindiği üzere gökkuşakları, güneş ışığının donmuş su partiküllerinde, kırılıp dalga boylarının küçükten büyüğe dizilmesi ile, mordan kırmızıya kadar her rengin

güneşin rengi olan beyazdan ayrılması sonucu oluşur. Ama bu örnekte durum bundan biraz daha karışık, çünkü yağmurun ardından gelen gökkuşağının aksine bu görsel ilüzyonu gözlemleyebilmek için uçağın bıraktığı ize uygun açıdan bakılması gerekiyor.

Daha açık konuşmak gerekirse, uçakların arkalarında bıraktığı iz aslında jet motorunun egzozundan çıkan yoğun su buharı ve bir miktar yanık gaz. Bu karışım gökyüzünde genellikle birkaç dakika, bazense birkaç saati bulacak kadar bir süre görünmeye devam etmekte. Bunun yanı sıra, görsel ilüzyonun oluşmasında kilit rolü oynayan etmenlerden biri de yüksek irtifa, yani sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı. Sıcak olarak motoru terkeden su buharı, aniden soğuk bir ortama girdiğinden buharı oluşturan mikroskobik boyuttaki su taneleri çok hızlı bir şekilde donmakta ve ortaya milyonlarca sayıda küçük buz taneleri çıkmakta. İşte gökkuşağı görüntüsüne sebebiyet veren de bu küçük buz tanecikleri. Farklı boyutlarda ve şekillerde oluşan bu buz taneleri güneş ışığının farklı açılar ile kırılmasına ve dolaylı olarak da farklı renklerin meydana gelmesine yol açmakta.

30 yaşındaki fotoğrafçı Adam Gray: "İşten eve döndüğüm, sıradan bir gündü ve Heathrow Havalimanına inmekte olan uçakların arkasında bıraktığı beyaz buhar izlerinin fotoğraflarını çekiyordum. Bir süre sonra farkettim ki bazı açılardaki uçakların ardında bıraktığı iz, diğerlerinden daha parlak ve daha renkli. Küçük uçaklarda bu görüntü azalırken, hatta bazen görünmezken; A380 gibi büyük uçaklarda ise oldukça belirgin. Başta gördüğüm şeyin ne olduğuna veya neden meydana geldiğine dair bir fikrim yoktu, tabii ki ilk işim Google'a danışmak oldu." diye ifade ediyor bu muhteşem görüntüleri nasıl fotoğrafladığını.

Bu görüntünün bir benzerini 'bulut pırıldaması' (cloud iridescence) adı verilen bir başka fenomende de görmek mümkün. Bu pırıldama da benzer şekilde yüksek rakımda donan su buharının meydana getirdiği buz kristallerinin güneş ışığını kırması ile meydana gelmekte.