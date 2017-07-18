Uçakların İçi Neden Hep Soğuk Olur?

Yaz ya da kış hiç fark etmez, eğer dikkat ettiyseniz uçakların içi hep bir soğuk, serin olur. Peki bunun nedenini merak ettiniz mi?

Son zamanlarda uçaklarla ilgili bilinmeyen ya da çok az kişinin bilgi sahibi olduğu konulara yer vermeye çalışıyoruz. Zira bu zamana kadar sürekli denk geldiğimiz fakat kimsenin dillendirmediği bu detayları öğrenince, hayatımızı emanet ettiğimiz bu devasa araçları daha iyi tanıma fırsatı yakalamış oluyoruz.

Fark etmişsinizdir; her uçağa bindiğinizde bir serinlik, akabinde de ürperti hissedersiniz. Buna sebep olan durumun bilimsel bir açıklaması var.

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu, bundan yıllar önce uçaktaki bayılmalar ile kabin basıncı - sıcaklığı arasındaki ilişkiyi araştırdıkları bir çalışma yapmışlar. Çalışmanın sonucuna göre insanların yaşadığı bayılma sayısı, yere oranla uçağın içindeyken daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Sebebi ise dokuların yeterli oksijeni alamaması sebebiyle oluşan hipoksi durumu. Raporda, kabin basıncının mevcut durumu daha da kötüleştirebileceğinden de bahsediliyor.

Sonuç olarak yüksek kabin içi sıcaklığı, bayılmaların da sayısının artmasına sebep oluyor. Bu sebeple hava yolu şirketleri, yüksek ısı sebebiyle yolcularının bayılma riskini artırmak yerine sıcaklığı düşürüp isteyenlere battaniye gibi ısınmasını sağlayacak materyaller vermeyi tercih ediyorlar.