Kalkışlar, Uçuş Sonundaki İnişlerden Daha mı Tehlikeli?

İnsanların birbirlerine sorular yöneltip işin uzmanları tarafından cevaplandıkları Quora platformunda ilginç bir soru daha gündeme geldi: Uçakların kalkışları inişlerinden daha mı tehlikeli?

Günümüzde kara yolculuklarına oranla artık daha çok kullanılan hava yolu kullanımından söz edebiliriz. Artan uçak ve seyahat firması sayısı, yurt içinde ve yurt dışında açılan yeni havalimanları, hızlı ve güvenli bir yolculuk vadediyorlar. Güvenlikten bahsetmişken; uçuşlar esnasındaki kalkışların ve inişlerin en tehlikeli kısımlar olduğu söylenir ve kaza raporlarında kayda geçen olaylar en çok bu anlarda yaşanırlar. Peki kalkış mı yoksa iniş mi daha tehlikelidir?

Havacılıkta uçak inişlerinin, kalkışlardan daha tehlikeli oldukları kabul edilir. Çünkü inişler kalkışlara nazaran daha çok titizlik ve dikkat gerektiriyorlar. Kaygan pistler, rüzgarlar ve kötü hava koşulları gibi onlarca negatif etmenle karşılaşmak mümkündür.

Şüphesiz ki bu konuda en önemli referans Boeing tarafından her yıl yayınlanan uçak kazaları raporu olsa gerek:

Uçak siluetinin altındaki gölgeli alan, bir uçağın "uçuş safhasında" harcadığı süreyi gösteriyor. Grafiğin üst kısmında dikkatle bakılması gereken iki sayı var. 1959 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen kazaların %48’i inişler sırasında meydana gelirken, kalkışlar sırasında bu oran %13. Yani açık bir şekilde inişler kalkışlardan daha tehlikeli gözüküyor. Elbette yapay zeka destekli oto-pilotların kullanımıyla genel kaza oranlarında da yıllar geçtikçe düşü yaşanıyor.

Uçakların kalkış esnasında geçirdikleri kaza sayısında günümüze kadar önemli bir düşüş yaşanıyor. Bunun en büyük nedeni gelişen jet motoru teknolojileri sayesinde pilotların, kalkış öncesinde istenilen hıza kısa sürede ulaşmaları.

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte pilotluk mesleğinin de tarih olacağı söyleniyor. Ancak hem kalkış hem de inişlerde çevresel etmenlerin ve beklenmedik tehditlerin değerlendirmesini yapabilecek yazılım teknolojisi geliştirilemedi. Pilotlar hala birer insan olarak yazılımlardan daha iyi karar veriyorlar.

Olası kaza ihtimali esnasında uçağın ve içindeki yolcuların olabildiğince az zarar görmelerini sağlamak ise tam bir ekip işidir. Kalkışların ve inişlerin birbirinden farklı fiziki şartları olduğundan, objektif bir şekilde değerlendirmek için kaza raporları yeterli gelmeyebilir. Ancak rakamların ortaya koyduğu sonuçlar dikkate alınmaya değer. Sonuç olarak uçuş sonundaki inişler, kalkışlardan daha tehlikelilerdir.