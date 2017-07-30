Uçakların Kanatlarının V Şeklinde Olmasının Sebebi Nedir?

Uçakların kanatlarının tasarımları, V şeklini andıracakları şekilde olurlar. Peki bunun sebebi nedir?

Uçak kanatlarının tasarımlarının böyle yapılmasının temel sebebi, kritik mach sayısının yükseltilip daha yüksek hızlarda şok kayıplarından kurtulmaktır. Kritik mach sayısı, uçak kanadının bir noktasındaki mach sayısının biri aşmasına sebep olan seyir mach sayısıdır.

Uçakların belirli bir hıza ulaşıp yerden havalanmaya başlamasını sağlayan şey, kanatların alt ve üstü arasında yaratılan basınç farklılığıdır. Kanadın üstündeki akış hızı yükseltilerek basınç düşürülür, fakat ses hızına yakın hızlarda kanat üzerinde ses hızı aşılarak ‘şok dalgası’ gelişir. Bu pek sevimli bir şey değildir, çünkü şok statik basıncı yükseltip taşıma kuvvetinin de düşmesine sebep olur.

İşte bunun önüne geçebilmek adına kanatların tasarımı tekrar elden geçirilmiştir ve kanatlar, alfa açısı yapacak şekilde uçak gövdesine yerleştirilmiştir. Bu sayede hızın chordwise bileşeni uçağın hızı x sin(alfa) bileşeni kanat boyunca hızlanacak, böylelikle kritik mach sayısı yükseltilerek şok kayıpları azaltılmış olur.

Kanatların ‘V’, yani alfa şeklinde olmasının en önemli avantajını ve dezavantajını şu şekilde sıralayabiliriz:

Avantaj:

Kritick mach sayısı yükseltilmiş, şok kayıpları azaltılmıştır.

Dezavantaj:

Stall hızının yükselmesi sebebiyle kalkış için daha uzun pist gereksinimi ortaya çıkmıştır.