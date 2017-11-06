Uçakta Ekonomi Orta Koltuk İşkencesinden Kurtulmak

Uçaklarda orta koltuklarda oturmak yerine bir uygulama sayesinde istediğiniz boş koltuğa oturabilirsiniz.

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi uçakta ekonomi sınıfında 10 saat sürecek bir yolculukta hayal edin. ‘’Durun yeni başladık minik bir kabus bu ama hemen uyanmak yok.’’ Orta koltuktasınız zaten sıkışık oturuyorsunuz ve önünüzdeki kişi koltuğunu indiriyor hem de uçak daha havalanmadan.

Zaten rahat değildiniz ve iyice rahatsız oldunuz. Peki size bacaklarınızı uzatıp bu acımasız yolculuktan kurtulup, rahat rahat yolculuk yapmanın bir yolu olduğunu söylesek. Uçuş listesinin fotoğrafını çekebilir yada ezberleyebilirsiniz ancak siz binmeden bu boş koltuklar dolabilir veya dolu koltuklar boşalabilir.

God Save The Points adlı bir sitenin kurucusu Gilbert Ott, ExpertFlyer adlı uygulamanın boş koltukları gösterdiğini ve sürekli güncellendiğini söylüyor. Bu uygulama bize en iyi boş koltuğun nerede olduğunun bilgisini veriyor. En iyi koltuğu seçin ve oturun eğer en iyi koltuk doluysa ikinci hedefinize yönelin. Uygulama içerisinde istediğiniz koltuğu seçerseniz dolması halinde size uyarı bildirimi gelir.

Uygulamaya buradan ulaşabilir ve rahatça yolculuk yapabilirsiniz. Uygulamanın aynı zamanda ülkemizdeki uçak şirketleri için de aktif olduğunu belirtmekte fayda var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu uygulama uçak yolculuklarını kolaylaştıracak mı?