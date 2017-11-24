Uçakta, Herkes ölecek Paniği

Uçağın penceresinin yolculuğa dayanamayacağını düşünen bir yolcu, YouTube videosu çekerek insanlara "güvende miyim?" diye sordu.

Pencere yanı koltuğu birçok uçak yolcusunun ilk tercihi olabilir, ancak her zaman bu tercihler iyi sonuçlar doğurmayabilir. Zira, seyahat esnasında pencere kenarında otururken yaklaşan bir felaketin belirtilerini fark eden bir yolcu için durum kısa süreli bir korku filmine dönüştü. Olay, bu hafta başlarında Şili'de düzenlenen uçuşun ekonomi sınıfında gerçekleşti. Binlerce metre yükseklikteki uçağın, penceresinin etrafındaki çerçeve nerdeyse yolcunun elinde kalacak kadar gevşemişti. Durumu fark eden yolcu İlk başta, çerçevenin gevşemesinin, basınçtan kaynaklandığını ve kabini patlatacağını düşündü. Ardından, insalara sormak için hızla viral olan bir video çekti ve ‘’endişelenmeli miyim?’’ diye sordu.

Videoya yorum yapan birçok kişi, hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek çevrimiçi alarm vermeye başladı. YouTube videosundaki en iyi yorumlardan biri, Codeack Volition adlı bir kullanıcıdan geldi: "Yere indiğinizde polisleri çağırın, önlem alınmazsa bu ileride gerçekleşecek bir felaket. Pencere biraz açık bile olsa, kabin basınca dayanamaz ve herkes ölür. "

Daha sonrasında adamın korkmasına gerek kalmadı. Askthepilot.com’u işleten havayolu pilotu Patrick Smith, "Bu sadece gerçek pencereyi korumaya yardımcı olan yüzeysel bir astar ve penceredeki hasar sadece kozmetik olduğu için endişelenilecek durum yok. Kabul ediyorum ki yaşananlar utanç verici ve hiç profesyonel değil, ancak herhangi bir güvenlik riski bulunmuyor " dedi.

Benzer duygular İngiltere'nin Uçuş Emniyet Komitesi başkanı Dai Whittingham tarafından da yansıtıldı ve olay güvenlik sorunu haline dönüşmedi. Dai Whittingham "Bu sadece gevşek bir kabin döşeme parçası, iç cam, ana camı çizilmelerden korumak için mevcut ve gürültüyü de kesmesinin yanı sıra ısı yalıtımı unsuru oluşturuyor "dedi.

Bir yıl önce, Air Canada uçuşunda daha da endişe verici bir olay meydana geldi. Uçağın bir cıvatası düştü ve dış bölmeyi kırdı. Bunun dışında, Londra Stansted havaalanına giden yolcu uçağının pencere çerçevesi aniden Laurence Gibson’un kucağına düştü. Her iki durumda da uçaklar güvenli bir şekilde indi.

Peki, siz benzer bir durumla karşılaşmış olsaydınız, nasıl bir tepki verirdiniz?