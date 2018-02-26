Uçakta Patlayan Powerbanklere Bir Yenisi de Çin'de Eklendi!

Çin'de havalanmak için hazırlanan bir uçağın içinde çantada bulunan powerbank, bir anda patlayarak yolcular arasında panik yaşanmasına neden oldu.

Çin’in en yoğun havaalanlarından biri olan Şangay Hongqiao Uluslararası Havaalanı’nda korkunç bir olay yaşandı. Şangay kentinden Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’na uçuşa geçmek için hazırlanan Boeing 777-300ER tipi uçakta yer alan yolculardan birinin çantasındaki powerbank, bir anda patladı.

Powerbank'in patlaması ile birlikte yolcuya ait çanta alev aldı ve uçağın içinde bulunan yolcular arasında bir anda panik hakim oldu. Hosteslerden biri eline geçirdiği sürahi ile ateşe müdahale ederek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Hostesin yangını neden yangın söndürücü ile söndürmediği ise büyük bir merak konusu.

Yaşanan olay nedeni ile gerekli kontrollerin yapılması, uçuşların 4 saat rötarlı gerçekleşmesine neden oldu. Hostesin yangın söndürücü ile müdahale etmemesi ve bazı uçuşlarda 100 wattlık powerbank'lerin yasaklı olması nedeni ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.