Uçaktaki Bir Kadının Uyuduğu Sırada Kulaklıkları Patladı!

Pille çalışan kulaklıklara dikkat; sonu ölümle bitecek kazalara yol açabilir! Bunun en son örneği, uçakta yolculuk yapan bir kadının başına geldi.

Pil ile çalışan bütün cihazlar, patlama potansiyeli olan cihazlar arasında yer alıyor. Son olarak 2016 yılında çıkan Samsung Galaxy Note 7 ile patlama sorunlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Note 7 patlaması o kadar ünlü olmuştu ki, oyunlar bile Note 7 ile dalga geçmeye başlamıştı. Hatta GTA V’e Note 7 modu bile yapılmıştı. Note 7’yi bomba gibi kullanabildiğiniz mod herkes tarafından çok beğenilmişti.

Tabii durumu yaşayan bizler olmadığımız için konuyu gülerek geçiştirebiliyoruz, halbuki bütün teknolojik cihazlar tehlikeli olabiliyorlar (en güvenlileri bile) Bir nevi kullandığımız bütün bataryalı cihazlar, kendi içerisinde küçük bir bomba düzeneği. Bunun en son kanıtı, Pekin’den Melbourne’a giden bir uçuş sırasında yaşandı. İki saatlik uçuşu esnasında pille çalışan bir kulaklıkla müzik dinleyen kadının kulaklığı patladı.

Kendisini göstermek istemeyen kadın, yaptığı açıklamada olayın uyuduğu sırada meydana geldiğini açıkladı. Uyuduğu sırada çok yüksek bir patlama sesi ile uyandığını belirten bayan, ardından yüzünde yanma hissettiğini ve bu sırada kulaklığın boynuna dolandığını belirtti. Yandığını hisseden kadın kulaklığı yere fırlattığını, yere düşen kulaklığın kıpkırmızı olduğunu ve yer yer alev aldığını belirtti. Bu süreçte eline de bir parça yanan cisim düştüğünü ve elinin su topladığını belirten kadın, yaşadığı anı zorlukla anlattı.

Bütün uçağa yanmış plastik, elektronik ve saç kokusu yayıldı. Bu olay, pillerin bile ne kadar tehlikeli olacağını gözler önüne seriyor.

Avustralya Nakliye Güvenliği bürosu, pil ile çalışan cihazları kullanan yolcuların kullanılmadığı süreçte, önceden onaylanmış bir şekilde saklanmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Öncelikle ismini vermek istemeyen bayana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tarz cihazlar kullanırken güvenlik önlemlerini almanızı bizzat rica ediyoruz.