Uçaktaki Kulaklıklar Neden Çift Girişli Tasarlanır?

Hepimiz iş, eğitim veya tatil gerekçesiyle uçakları kullanıyoruz. Özellikle son yıllarda eskisine göre daha ucuz bir ulaşım haline gelen uçaklarda 'Bu niye böyle?' dedirten bir sürü şey var. Onlardan biri olan 'çift girişli kulaklık' olayına değineceğiz.

Uçaklar ve uçak yolculuğu hakkında pek az şey bildiğimiz bir gerçek. Nitekim bize 'saçma' görünen veya anlamlandıramadığımız birçok farklı detayın önemi var. Örneğin dün bu konuda, sizler için neden uçaklarda paraşüt bulundurulmadığı gibi akla gelen ilk sorulardan birini yanıtlamıştık. O haberimize hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:

Bugün yanıtlayacağımız soru ise yolculuklarda karşımıza çıkan, biraz da garip görünen çift jack girişli kulaklıklar ve çiftli adaptörler neden var? Bunun gerekçleri neler?

Hırsızlık

Evet, aklınıza gelen ilk ihtimal, bu çift girişli kulaklıkların kullanılmasının gerekçelerinden biri. Bu kulaklıklar, hemen sizde uçağa özel tasarlandığı ve kendiniz için kullanamayacağınız intibasını uyandırıyor. Bir kulaklık küçük bir maliyet gibi görünse de, koskoca bir havayolu şirketi için bu kulaklıkların sürekli çalınması büyük bir maliyet anlamına geliyor. O yüzden 'tak - kullan' tarzı, alışkın olduğumuz 3.5mm jack'lı kulaklıklar tercih edilmiyor.

Kulaklıkların Her İhtimale Karşı Çalışması Gerekiyor

Uçuş kurallarından en bilinenlerinden biridir; uçuşa dair güvenlik bilgileri yolculara iletilmeden uçağın kalkışını hiçbir şekilde yapmaması gerekir. Bu kulaklıklar çift jack girişinden, stereo sesi tek bir mono ses olarak size iletiyor gibi görünse de işin aslı öyle değil. İki jacktan da tek bir mono ses veriliyor. Yani iki girişten biri bozulsa dahi sesi aynı şekilde alabilirsiniz. Bazı uçakların uçuş güvenliği ile ilgili bilgileri ekrandan video yoluyla ilettiğini düşünürseniz, bu sesleri duymanız kendileri için bir zorunluluk.

Kendi Kulaklığınızı Kullanmanız İstenmiyor

Bunun gerekçesi de yukardakiyle biraz benziyor. Dış sesi kesen, önemli duyurular esnasında pilotu veya kabin görevlilerini duyamayacağınız bir kulaklığa da sahip olabilirsiniz. İletişimsizlik, acil bir durum olduğunda yaşanabilecek en kötü senaryoları hazırlayacaktır. Bu sebeple standart olarak tasarlanmış kulaklıkları kullanmanız gerekiyor. Kendi kulaklığınızı bu adaptörlere takamayacağınız için, havayolu şirketleri bu ihtimali de ortadan kaldırmak istiyor.