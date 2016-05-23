Uçaklar çılgın araçlar, pilotluk ise çoğu insanın hayallerini süsleyen mesleklerin başında geliyor. Bu durumun farkında olan bir pilot ise yürekleri ağızlara getiren fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni oldu.

Sosyal medya gerçekten çok ilginç ve yaratıcı insanları tanımamızı sağlayan bir ortam. Günden güne artan ve birbirinden güç fotoğrafların paylaşıldığı hesaplar, çok kısa süreler içerisinde dünyanın her köşesinde merak konusu oluyorlar.

Normal şartlarda bırakın elinizi kolunuz dışarı çıkartmayı, tüm fizik kurallarını yıkarak kişisel hesabından inanılması güç kareler paylaşan bir pilot var:

Mesleğini çok sevdiği konusunda bu pozları sayesinde emin olduğumuz genç pilot Ganso, -ki soy ismine dair net bir bilgi yok- Instagram'ı tam amacına göre kullanıyor. Seyir halindeki uçağın kokpit camından, pilot üniforması ve güneş gözlükleriyle çeşitli pozlar veren pilotun görüntüleri elbette sahte. Ancak insanlar bu konuda bile hummalı bir tartışma yürütüp ikiye bölündüler.

Bu tip görselleri hazırlamak için kullanabileceğiniz en eli yüzü düzgün program Photoshop’tur. Nitekim pilot bunu mesleğinin popülaritesini de kullanarak şaşırtıcı kareler oluşturmayı başarmış durumda.

Aşağıda göreceğiniz üzere istisnalar da mevcut:

Peki gerçekten bu hareketleri yapabilseydi Ganso’nun başına neler gelirdi?

Bir uçuş esnasında uçağın herhangi bir yerini ya da kokpitin camlarından birini açmanız imkansıza yakındır. Diyelim ki Ganso, insan üstü bir güç sergileyip camı açmayı başardı. Yüksek irtifadan dolayı oluşacak alçak basınç, kabinin içini doldurmadan önce genç arkadaşımızı saniyeler içerisinde parçalarına ayırır. Bir şekilde hayatta kalsa bile alçak basınç değerleri pilotun kabin içinde nefessiz kalarak ölmesine yol açacaktır.