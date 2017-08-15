Video Çekerken Uçaktan Düşen Telefon Kırılmadı!

Blake Henderson, S5'i ile uçakta video çekerken telefonunu düşürdü. Ancak cihaz yere düşünce kırılmadı, hatta video çekmeye devam etti.

Bir gün evinizin bahçesinde oturduğunuz sırada gökyüzünden bir telefon düşse ne yapardınız? Geçtiğimiz günlerde Amerika'da tam da böyle bir olay gerçekleşti.

Blake Henderson adlı bir adam, küçük uçağı ile uçtuğu sırada başka bir uçağın videosunu çekmeye çalışırken türbülansa girdi ve telefonu elinden düşürdü. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya hızla inen telefon, bir bahçedeki çalıların içine düştü.

Çalılar hızını kesmiş olacak ki cihaz bırakın kırılmayı, video çekmeye dahi devam ediyordu. Telefonu çalıların arasından çıkaran yaşlı adam, yakınından geçen bir adama seslenerek telefonu teslim etmeye çalışıyor ancak diğer adam 'telefon benim değil' diyor. Daha sonra telefonun video çektiği anlaşılıyor.

Telefonu bahçede bulan adamın karısı videoyu izledikten sonra durumu anlıyor ve bir şekilde Henderson'a ulaşıp telefonu sahibine teslim ediyor.

Telefonun düşüşü ve sonrasında yaşananları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.