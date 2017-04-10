Uçaktan Zorla Atılan Adam Sosyal Medyada Gündem Oldu!

ABD merkezli havayolu şirketi United Airways, Şikago'dan Louisville'e olan uçuşunda uçak kapasitesinden fazla rezervasyon yaptı. Rezervasyon yapan yolcuların hepsi gelince de, kendi çalışanlarının uçağa binmesini isteyen şirket, rastgele 4 yolcudan inmelerini istedi. Yolculardan biri inmeyeceğini ifade edince ise şirketin güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek; uçaktan zorla indirildi!

Yolculardan biri olan Jayse D. Anspach'ın aktardığına göre, havayolu şirketi United Airways fazla rezervasyon yaptığı ve kendi çalışanlarını Lousville şehrine götürmek istediği için uçaktaki 4 yolcunun gönüllü olarak inmesini istedi. Kimse gönüllü olmayınca, inecek dört kişiye 800$ tazminat ödeyeceğini söyledi. Yine de kimse inmek istemeyince; şirket çalışanları Asya kökenli bir yolcunun inmesini istedi. Doktor olduğunu ve Lousville şehrinde onu bekleyen hastaları olduğunu ifade eden yolcuyu ise darp ederek, uçaktan attı!

Yetkilileri "Ne yapıyorsunuz? Bu doğru değil!" şeklinde uyarmaya çalışan kadın yolcuyu ise umursayan olmadı! Konuyla ilgili şirket yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmasa da, şirketin resmi Twitter hesabından "Fazla rezervasyon olayı adına özür dileriz. Ekibimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmekte. Aynı zamanda sorunu çözmek adına yolcumuza ulaşmaya çalışıyoruz." açıklaması yapıldı.

Konuyla ilgili atılan tweetlerden bazılarıysa şu şekilde: