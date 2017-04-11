Uçakta tek koltuğa iki bilet kestiği için yolcuları çakışan United Airlines'ın yolcuyu bir sürükleyerek çıkarması gündeme bomba gibi düştü. Şirket, bu olayın ardından eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Bildiğiniz gibi dün yaptığımız haberde, Amerika’da uçaktan zorla indirilen bir vatandaşın görüntülerini izlemiştik. Trump etkisi sonrasında ortaya çıkan görüntüler yavaş yavaş etkisini göstermeye devam ediyor. Uçakta yer alan bu çirkin görüntülerin ardından gündeme bomba gibi düşen Unitad Airlines havayolu şirketi, resmi Twitter hesabından açıklama yapmış olmasına rağmen tepkileri kesebilmiş değil.

İnternetteki herkesin tepki gösterdiği görüntüler, United Airlines’a karşı yapılmış ağır troll tweet'lere dönmüş durumda. Son birkaç saat içerisinde United Airlines ile ilgili birbirinden değişik sloganlar atan insanlar, bu tweet'lerini #NewUnitedAirlinesMottos etiketi altında paylaşıyor.

Aralarında Kanada Başkanı Justin Trudeau'nun da olduğu tweet'lerden bazıları ise şöyle;

Kanada'ya dönerken uçağa binmeye hazırlanıyor

Doktor olarak binin

Hasta olarak ayrılın

Koşabilirsin ama uçamazsın

Biz sizi tekrar ağırlayacağız.

800 doları başka bir uçuş için alabilir ya da büyük sürprimiz için her şeyi riske atabilirsiniz.

Yumruk servisimiz başlıyor.

Seni dünyanın her yerine sürükleyeceğiz.

Çifte rezervasyon yaptık ama fiyatı ödüyorsun.

Reddedemeyeceğiniz bir teklif var. Gerçekten reddemezsiniz.

Bu ve bunun gibi tweet'lerin sayısı her dakika artıyor. Amerika'nın ünlü şovmenlerinden Jimmy Kimmel da bu olaya tepkisini gösterdi. Hatta bu olay için parodi bir video bile hazırladı.