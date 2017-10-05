Uçan Arabalar 2018'de "Yollarda" Olabilir!

Dünya havacılık piyasasının iki önemli şirketi Airbus ve Boeing "uçan taksi" sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İki şirketten de yapılan açıklamada yakın gelecekte uçan arabaları görebileceğimiz belirtildi.

Bilim-kurgu aleminin en belirgin simgesidir uçan arabalar. Haliyle bir çoğumuzun da gelecek tasavvurunu oluşturan en önemli araçtır. Bugün çıkan iki haberde, tasavvurlarımızın ve 100 yılı aşkın süredir bilim-kurgu filmlerinin konusu olan uçan arabaların artık gerçekten görülebileceğini açıklandı.

İlk olarak Dünya havacılık sektörünün en büyük şirketlerinden birisi olan Airbus, kendi "uçak taksi"sini gelecek yılın sonuna kadar kaldırmayı planladığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Airbus'ın helikopter birimi CityAirbus'un baş mühendisi Marius Bebesel, salı günü yaptığı açıklamada, çalışmalara devam ettiklerini ve git gite montaj sırasında testleri olgunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bilindiği üzere CityAirbus, dikey olarak kalkış yapabilen ve elektrikle çalışan bir hava aracı olarak tasarlanıyor. Bu araçların yaklaşık 4 yolcuyu taşıyabilmesi ve dar bölgelere iniş yapabilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 120 km hız yapması düşünülen Airbus'ın "uçan taksi"lerinin bir plotu olması planlanıyor. Ancak elbette bu geçici bir durum, nesnelerin internetindeki gelişme (özellikle 5G teknolojisi), aracın kendi özerkliğini kazanmasının da yolunu açacak.

Boeing'ten Uçan Araba Atağı

Nasıl karada giren araçların üreticileri arasında köklü devler varsa havacılık için de durum öyle. Yukarıda havacılık devi Airbus'ın hava taksisi girişiminden bahsetmiştik. Bir diğer dev uçak üreticisi Boeing'de bu sektöre direkt bir giriş yaptığını duyurdu.

Boeing, bugün yaptığı açıklamada Uber ile uçan taksi projesinde ortaklık kuran havacılık araştırma şirketi Aurora Flight Sciences'ı satın alacağını duyurdu.İnsansız hava araçları konusunda uzmanlaşan Auro şirketi, Pentagon ile helikopterlere kıyasla iki kat daha hızlı dikey iniş ve kalkış sistemiyle (VTOL) X-Plane'i geliştirmek için 89 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.

X-Plane dikey olarak kalkış ve iniş yapabildiği için herhangi bir piste ihtiyaç duymuyor. İşte, Uber ile Auro ortaklığıyla ortaya konulmaya çalışılan uçan araba konsepti de X-Plane'den temel alınarak oluşturuluyor. Hybrid bir motora sahip olacak olan araç, havada kalmak için elektrik motorlu 24 kanallı pervanelerle destekleniyor. Öte yandan Auro'dan yapılan açıklamada da Boeing'in satın alması durumunda mevcut ortaklarla çalışmaların devam edileceği bildirildi.

Bu iki haber de bize uçan arabaları en azından artık filmlerde değil de yakın gelecekte en azından televizyonlarda canlı olarak görebileceğimizi gösteriyor. Ve artık bir bilim-kurgu öngörüsünün daha gerçek olması teknolojiyle sinemanın ne kadar iç içe olduğunu gözler önüne seriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yakın bir tarihte trafikte görmeyi beklediğimiz uçan arabaların geliyor oluşu sizi heyecanlandırdı mı?