Uçan Bir Disko Topunu Andıran Dronelar Havada!

Son derece çarpıcı bir tasarıma sahip olan dronelar ortaya çıktı. Docomo isimli uçan kürelerin satışa sunuluş tarihi de belli oldu.

Dünyanın küre şeklindeki ilk drone'u resmen tanıtıldı. Docomo'nun küre şeklindeki garip drone'unda bir metal çerçevenin içine dikey olarak yerleştirilmiş bir iç LED paneli ve rotor ünitesi mevcut. Söz konusu ekran 144 x 136 piksel çözünürlük sunuyor.

Uçuş esnasında drone'un LED çerçevesi katı bir alan yanılsamasını oluşturmak hızlı bir yatay hareket ile kendi ekseni üzerinde dönüyor. Böylece karşımıza 3 boyutlu olarak nitelendirebileceğimiz bir görüntü çıkıyor.

Docomo şu an hangi amaçla kullanılacağını bilmediğimiz bir amaç için estetik görseller oluşturmayı başarıyor. Yapımcı firma, söz konusu drone'ların 2019'da perakende satışa sunulacağını açıkladı. Kısacası başta da belirttiğimiz gibi uçan bir disko topu ile karşı karşıyayız. Şaşırtıcı drone, 29 Nisan'da başlayacak NTT Ultra Future Museum 2017'de tanıtılacak.