Uçan Daire Şeklinde Yüzen Evler Geliyor

Okyanusun ortasında bir uçan dairede yaşama fikri kulağa nasıl geliyor?

UFO avcıları o meşhur UFO'lardan birini yakalayabilmek için gökyüzünü karış karış ediyorlar fakat bir şirket, UFO'ları plajlarda da görebilmenizi istiyor.

Mini yat üretirici İtalyan firma Jet Capsule, bu yılın başında tasarladığı uçan daire şeklinde yüzen ev konseptini daha fazla geliştirmiş durumda. Standart, yani bir UFO denildiğinde akıllara gelecek en yaygın şekli tercih eden Jet Capsule, evin büyük bir kısmını fiberglas ve karbon fiberden yapmış. Güneş panelleri sayesinde enerjisini elde eden ev, kubbe kısmında yatak odası, banyo ve mutfak da barındırmakta.

80 beygir gücünde motora sahip olan ev, üç farklı kattan oluşmakta. 20 metrelik çapa sahip olan evin her katında farklı bir bölüm mevcut. Evin hızı ise 16km/saat.

Henüz hala konsept aşamasında olan ev için İtalyan firma bir Kickstarter projesi başlatacak. Eğer işler firmanın istediği şekilde giderse evler 2018'de satışa çıkacak.