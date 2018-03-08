Jetgiller Gerçek Oluyor: Uçan Otomobil 2019 Yılında Geliyor!

Hollanda firması olan PAL-V’nin 15 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı uçan arabası sonunda piyasaya çıkıyor. Firma ön siparişleri almaya başladı ancak araçlar 2019 yılından itibaren kullanıma sunulabilecek.

Salı günü İsviçre'de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan ve dünyanın ilk uçan otomobili olan PAL-V için ön siparişler başladı. Otomobilin bitmiş halini katılımcıların beğenisine sunan şirket, siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alıyor.

İlk uçan araba olan PAL-V’yi inceleyecek olursak, uçak kanatları yerine helikopter pervaneleri kullanarak kalkışa geçtiğini ve arka iticileri sayesinde de ileriye gidebildiğini görüyoruz.

Karada ve havada olmak üzere iki türlü kullanıma da müsait olan araç, karada hareket etmek istediğinde ise kanatlarını katlayabiliyor. Uçaktan otomobile geçmesi 5 ile 10 dakika arası süren uçan otomobil bizler için oldukça yeni bir teknoloji. Karada da kullanılması düşünülmüş olan araç bu bağlamda, tüm garajlara ve yollara sığabilecek biçimde tasarlanmış durumda.

Aracın karada 160 km hıza ulaşabilirken, havada ise179 km son hıza kadar çıkabileceği belirtildi. 11 bin feet'e kadar yükselen aracın menzili ise 563 km olarak açıklandı.

İlk etapta sınırlı sayıda üretilen (90 adet) araçların fiyatının ise 499 bin euro (2,3 milyon TL) olması bekleniyor. Daha sonrasında gelecek olan versiyonun fiyatı ise 299 bin euroya (1,4 milyon TL) kadar düşecek. Firma, bu fiyata uçuş derslerinin de dâhil olduğunu açıkladı. Bunun nedeni ise aracı kullanmak isteyen kullanıcıların pilot lisansına sahip olması gerekliliğidir.

Hem karada hem de havada kullanılabilecek olan aracın fiyatı da kendisi kadar güzel görünüyor. Peki sizce bu fiyat, bu araç için makul mu yoksa fazlasıyla abartılmış mı?