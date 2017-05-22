Fransa merkezli şirket Airbus, geliştirdikleri uçan taksi modeline binecek müşterilerin ödeyeceği ücretleri açıkladı.

Toplu taşıma konseptini kökten değiştirmeyi hedefleyen Fransa merkezli şirket Airbus, daha önce uçan bir taksi modeli üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şirket, kullanıma açılmasının ardından uygulanacak ücretlendirmeyle ilgili de resmi bir açıklamada bulundu.

Buna göre uçan taksiye binen müşteriler, her mil için 1.5 ila 2.5 (ortalama 2.5 ve 4 kilometre) dolar arasında bir ücret ödeyecekler. Project Vahana olarak adlandırılan proje ile uçan taksilerin 2020’den itibaren kullanıma açılmaları hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uçan taksinin adı CityAirbus. Müşteriler, akıllı telefonlarındaki aplikasyon ile taksiyi çağırabilecekler. İlk etapta pilotların uçuracağı taksiler eğer gerekli izinler sağlanabilirse sürücüsüz olacak şekilde de geliştirilecekler. Prototip testlerine önümüzdeki yıl Singapur Üniversitesi’nin kampüsünde başlanacak projenin maliyetinin ne kadar olduğuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.