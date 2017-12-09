Yasa dışı yazılımları bilgisayarınıza indirirken iki seçeneğiniz vardır; ya bilgisayarınızı güvende tutacaksınız ya da o yazılımı bilgisayara kuracaksınız. Fakat her ikisini birden gerçekleştirmek isterseniz bu web siteleri tam size göre.

Bir yazılıma ihtiyaç duyduğunuzda ‘crackli’ olarak indirebileceğiniz pek çok internet sitesi bulabilirsiniz. Tabii dilerseniz torrent olarak da yazılımlara ulaşabilirsiniz. Fakat bu şekilde yazılımlara hem yasa dışı yollarla sahip olmuş hem de bilgisayarınıza zararlı yazılımların bulaşması riskini göze almış olursunuz.

Ücretli yazılımları ücretsiz olarak indirebileceğiniz pek çok yasal site bulunuyor. Üstelik bu yazılımları kaçak olarak indirmek yerine hediye almış oluyorsunuz. İşte ücretli yazılımları ücretsiz olarak hediye eden 5 internet sitesi:

1- SharewareOnSale

SharewareOnSale, ücretli yazılımları ücretsiz olarak indirebileceğiniz en iyi sitelerden birisidir. Her gün pek çok yazılımı ücretsiz olarak hediye etmekte, bazı yazılımlarda ise ciddi indirimler uygulamaktadır.

2- GiveAwayOfTheDay

GiveAwayOfTheDay yaklaşık 5 yıldır ücretli yazılımları ücretsiz olarak sunmaktadır. Her gün 1 ya da 2 yazılımı üyelerine hediye etmektedir. Ücretsiz yazılımları indirmek için 24 saatiniz olduğunu unutmayın.

3- Giveaway-club

Giveaway-club, Windows, oyunlar ve Mac kategorilerinde bir veya iki günlüğüne ücretsiz yazılımlar sunmaktadır. Yazılımların etkinleştirilmesi için verilen kodların yazılım ücretsizken girilmesi gerekmektedir.

4- TopWareSale

TopWareSale, her gün çeşitli yazılımları ücretsiz olarak kullanıcılara sunar ya da ciddi indirimler yapar. Hem Windows hem de MacOS için yazılımlar bulmak mümkündür.

5- Techno360

Techno360 da Windows ve Mac için ücretsiz olarak ücretli yazılımlar sunan bir başka site. Fakat çoğunlukla sınırsız lisans vermek yerine bir yıllık lisanslar vermektedir.