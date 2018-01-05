Telefonunuzu çok sık kullanıyorsunuz öyle değil mi? Doğal olarak tüm özel bilgileriniz de onun içinde saklı. Daha fazla güvenlik için neden listemize bir göz atmıyorsunuz?

Akıllı telefonlar, artık hayatımızın değişmez bir parçası. Dolayısı ile bize ait en önemli bilgiler de bu küçük kutucuklarda depolanmış durumda. Akıllı telefonlar kablosuz ağlar ile tüm dünyaya bilgilerinizi açmış oluyor ve bizim görevimiz, teknolojinin bu muazzam nimetlerinden faydalanırken aynı zamanda bilgilerimizi özenli bir şekilde korumak.

Bazı yazılım şirketleri, kullanıcıların kafasında güvenlik ile ilgili bir soru işareti kalmaması için bazı yazılımlar geliştirirler, ki biz onlara anti-virüs programları diyoruz, bu programlar cihazlarımızı siber saldırılara karşı korur. Madem güvenlik o kadar önemli, biz de sizin için akıllı telefonunuzun güvenliğini gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz mobil anti-virüs programlarını listeledik.

Play Strore’da 100 milyondan fazla indirilmiş olan Avast Mobile Security, hiç şüphesiz ki güvenlik denince akla ilk gelen yazılımlardan biri. Avast ile telefonunuzu siber saldırılara karşı korurken aynı zamanda gereksiz dosyaları silip RAM’i temizleyerek cihazınızın performansını maksimum seviyede tutabilirsiniz.

Her güvenlik yazılımında olduğu gibi Norton Security & Antivirus’ün de hem premium hem de ücretsiz sürümü vardır ancak son güncellemeden sonra ücretsiz sürümü dahi mükemmele yakın performans sergiliyor. Neredeyse %100 algılama kapasitesine sahip olan Norton Security & Antivirus, cihazınızda virüs ve casus yazılımlara karşı tam koruma sağlar.

Daha önce herhangi bir CM uygulaması yüklediyseniz, Security Master’a aşina olabilirsiniz. Security Master, CM Security’nin daha da gelişmiş ve güçlenmiş versiyonudur. Telefonunuzu her türlü zararlı yazılıma karşı korurken aynı zamanda performansı da maksimize etmenize yardımcı olur.

McAfee de piyasaya sürüldüğünden bu yana pek çok ödül kazandı. AV-Test'e göre %99.5’lik bir zararlı yazılım tespit oranı vardır. Diğer uygulamalar gibi McAfee de cihazınızı hem virüslere ve casus yazılımlara karşı korur hem de performansını en üst seviyede tutmasını sağlar.

Sophos’un adını diğer uygulamalara göre daha az duymuş olabilirsiniz fakat o da AV-Test ödüllerinin eski sahibi. Standart zararlı yazılım güvenliği dışında hırsızlığa karşı da koruma sağlarken yasa dışı web siteleri engelleyen bir web filtrelemeye sahiptir.

AVG AntiVirus, tanıdık bir isim olan Avast’ın yan kuruluşu AVG Technologies tarafından geliştirilmiştir. AVG AntiVirus ile otomatik periyodik taramalar gerçekleştirebilir, gereksiz dosyalarınızı temizleyebilir, RAM kullanımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

360 Security, Android platformunun en çok tercih edilen güvenlik uygulamalarından biridir. Anti-virüs koruması, gereksiz dosya temizleme, hız yükseltme, çok işlevli ekran kilidi, CPU soğutma, hırsız koruması gibi pek çok faydalı özelliği ile kullanıcılarını memnun etmektedir.