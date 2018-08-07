Ücretsiz Battle Royale Oyunu H1Z1, PS4 İçin Geliyor

Daybreak Games tarafından geliştirilen ve beta sürümünde dahi 10 milyon kişi tarafından oynanan, PUBG'nin atası olarak kabul edilen ve bir süre önce ücretsiz olmuş battle royale oyunu H1Z1; resmi olarak PlayStation 4 için geliyor.

Son dönemde PUBG ile yüksek, Fortnite ile zirve noktasına ulaşan battle royale oyunlar, günümüz oyunseverlerinin favorisi olmaya devam ediyor. Doğal olarak bahsi geçen bu akım da günümüz oyun üreticileri için yeni bir trendin başlangıcını doğurdu.

2015 yılında erken erişim ile serüvenine başlayan H1Z1, aradan geçen bir yılın ardından oyunun 2 farklı mod ile çıkacağını ve bunlardan birininin battle royale olacağını duyurdu. Mayıs ayından bu yana PlayStation 4 için açık beta hizmeti veren H1Z1, 10 milyondan fazla oyuncusu ile eleştirmenlerden tam not aldı.

Bu başarısına rağmen Fortnite için ciddi bir rakip olarak görünmeyen oyun, yine de PS4’ün onayını almayı başardı. Sistem bazında tıpkı Fortnite gibi ücretsiz olan oyunda, oyun içi premium hizmetlerden faydalanmak isteyen oyuncular 5 ila 35 dolar arasında sunulan paketleri satın alabilecek. Beta döneminde 10 milyonun üzerinde oyuncusu olan oyunun, bitmiş hali ile milyonlarca oyuncuyu çekeceği, en azından uzun süre adından bahsettireceği tahmin ediliyor.