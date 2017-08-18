Ücretsiz Spotify Üyeleri Google Home'da Müzik Dinleyebilecek

Premium hesap kullanıcılarına oranla bazı kısıtlamalar dahilinde Google Home'da müzik dinleyebilecek olan Spotify'ın ücretsiz üyeleri, Chromecast destekli cihazlarda ise kısıtlamasız olarak müzik dinleyebilecekler.

Sesle çalışan asistanların internete bağlı ev cihazlarının ya da genel itibariyle bilgisayar cihazlarının geleceğinde nasıl bir rol oynayabileceğine dair yapılan konuşmaları ele alacak olursak, Echo ya da Google Home gibi ev asistanlarının yegane süreklilik sağlayacak kullanım alanı, sesli ortam yürütme (şarkı, türkü çalma aracı) fonksiyonu olarak görünüyor.

Google bugün itibariyle attığı bir adımla bu işlemi biraz daha kolaylaştırıyor. Spotify’a ücretsiz üye olanlar artık Google’ın Home platformunu kullanabilecekler. Google’ın yaptığı bu açıklama aslında Google I/O konferansına kadar uzanıyor.

Firmanın şu an itibariyle ev asistanının desteklediği uygulamalar Google Play Music Free ve Premium, Spotify Free ve Premium, Pandora, YouTube Music, Tuneln ve iHeartRadio’dan ibaret. Deezer ve Soundcloud desteğinin de yakında geleceğini biliyoruz, zira bunun da duyurusu I/O konferansında yapılmıştı.

Spotify’ın ücretsiz hesabıyla Home’da yapabilecekleriniz Premium ile aynı olmayacaktır, çünkü bazı farklılıklar var. Öncelikle Home’un belirli parçaları çalmasını sağlayamayacaksınız. Bunun yerine müzik çeşidi, Spotify’ın hazırladığı şarkı listeleri gibi seçenekler dahilinde dinleme yapılabilecek.

Google Assistant’tan Spotify’ı Chromecast ses destekli bir cihazda çalıştırmasını istediğiniz takdirde seçenekler biraz daha genişliyor. Belirli parçaları ve şarkıcıları seçerek gönlünüzce dinlemeye başlayabiliyorsunuz.

Spotify’ın ücretsiz hesabı ile Google Home’da neyi yapıp, neyi yapamayacağınızla ilgili daha geniş bir bilgiyi, buradan edinebilirsiniz. Sayfanın sadece İngilizce sürümünün mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz.