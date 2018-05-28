Hemen herkesin sıklıkla kullandığı VPN servislerinin aslında gizliliğimizi pek de umursamadıkları ve hatta bilgilerimizi sattıkları ortaya çıktı.

Aslında kullandığımız pek çok uygulama, ruhumuz bile duymadan verilerimizi kullanıyor ve hatta satarak bu bilgilerden kazanç sağlıyor. Son dönemde konunun gündeme gelmesi sonrasında oldukça tartışılan bu durumun en büyük suçlularının ise ücretsiz VPN servisleri olduğu açıklandı. İnternet kullanımımızı anonimleştirip, güvenlik ve gizliliğimizi sağladığına inandığımız bu servisler, belli ki en son güvenmemiz gereken uygulamalar arasında birinci sırada.

VPN kullandığımızda bilgilerimize kimsenin ulaşamadığını düşünüyoruz ve aslında bu en büyük yanılgımız. Her ne kadar pek çok anlamda gizli kalsak da bize bu hizmeti sağlayan uygulamalar tüm bilgilerimize erişebilme hakkına sahip.

Geçtiğimiz yıllarda Ryan Lin isimli bir kullanıcı, internette yaptığı işlemlerin VPN sayesinde takip edilmediğine güvenerek bazı yanlış adımlar atmış ve kendini aniden gecenin bir yarısı tutuklanmış halde bulmuş. Bu da verilerin istendiği takdirde devlet ile de paylaşıldığı anlamına geliyor. Yani ne olursa olsun adımlarımızı gizlemenin gerçek bir yolu yok.

Peki en çok bilgi satan VPN servisleri hangileri?

Hotspot Shield

Dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcının bilgisini oldukça sistematik bir şekilde sattığı ve çeşitli kurumlar ile paylaştığı bilinen Hotspot Shield, bu konuda kullanıcılarını en fazla risk altında bırakan uygulama olmuş durumda.

Hola

​152 milyondan fazla kullanıcısı olan Hola ise kullanıcılarının başına yalnızca bilgi satmaktan daha büyük belalar açıyormuş. 2015 senesinde ortaya çıkarılan ve araştırılmaya devam edilen bir rapora göre Hola, verilerinizi ve IP'nizi yasadışı siteleri ziyaret etmek için kullanabiliyor. Bu durum sizi ruhunuz bile duymadan suçlu konumuna düşürebilir. Her ne kadar bu olayın açığa çıkmasından sonra bazı düzenlemeler yapılsa da, uzmanlar uygulamanın hala pek çok güvenlik açığının olduğunu söylüyor.

Betternet

​Ücretsiz VPN hizmeti sağlayıcıları arasında mobil cihazlarda en çok tercih edilen servislerden biri olan Betternet, tüm kullanıcılarının bilgilerini kaydederek bir kütüphane oluşturmuş durumda ve bu bilgiler reklam vermek isteyen taraflarca kullanılabiliyor.

Peki bilgilerimizi neden satıyorlar?

Aslında yanıt oldukça basit; 'Eğer bir hizmet için para ödemiyorsanız, satılan şey muhtemelen sizsiniz'. Sonuçta tüm bu servisler bir şekilde para kazanmak için kullanıma sunuluyor ve üstelik sunucu maliyetleri gibi pek çok masrafı var. Geliştiriciler de bizim kıymetli kişisel bilgilerimizi haberimiz olmadan satarak, ücretsiz olduğunu iddia ettikleri hizmetin karşılığını alıyorlar.

OpenVPN, Freelan ve SoftEther gibi açık kaynak kodlu bazı ücretsiz VPN servisleri, en azından veri gizliliği açısından daha faydalı olacaktır. Eğer tüm bu haberlere rağmen, verilerinizin çok da özel ve gizli olmadığını düşünüyorsanız, kullandığınız uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.