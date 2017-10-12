iPhone 8 Kazanmak İçin Koluna Devasa Dövme Yaptıran Genç

Amerika'da bir genç, ücretsiz iPhone 8 sahibi olmak için koluna T-Mobile logosunun dövmesini yaptırdı.

Bir ürünü bedavaya satın almak için “en fazla” ne yapabilirsiniz? Peki, bu ürün iPhone 8 veya iPhone X olsaydı?

Amerika Arizona’da yaşayan Philip Harrison, bir iPhone 8 sahibi olabilmek için koluna dövme yaptırdı. Amerika’nın ünlü mobil şebekelerinden T-Mobile’in logosunu koluna dövme olarak yapan Harrison, iPhone 8’i bu sayede kapmayı başardı.

Twitter’da T-Mobile’in CEO’su John Legere’ye ulaşan Apple fanı Harrison, ücretsiz telefon karşılığında koluna ömür boyu taşıyacağı bir dövme yaptırmayı teklif etti.

Amerika’da yakından tanınan CEO’nun bu iddiayı kabul etmesi üzerine koluna dövme yaptıran Harrison, iPhone 8’in sahibi oldu. Neden iPhone X istemediği sorusu üzerine iPhone 8’in daha mantıklı geldiğini açıklayan Harrison, umarım iPhone 8’den kısa süre içerisinde sıkılmaz.

Ülkemizde Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi mobil şebekelere bu iddiayı sunabilir ve eğer kabul edilirseniz ücretsiz iPhone X veya Galaxy Note 8’lerin tadını çıkartabilirsiniz. Elbette vücudunuzda taşıyacağınız bir logo karşılığında.