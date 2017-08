Ücretsiz PC oyunu arayanlar; bu haberimiz tam size göre. Popüler olmasına rağmen belirli oyunların arkasında gizli kalmış 5 başarılı PC oyununu sizler için derledik.

Sıcak yaz aylarının bitip 10 günlük bayram tatiline girmeye hazırlandığımız bu günlerde yeni oyunlar oynamak kadar zevkli bir şey olamaz. Steam’de yer alan birbirinden başarılı ücretli oyunlar var, ancak durduk yere oyunlara para vermek istemeyebilirsiniz veya paralı oyunlar yerine ücretsiz oyunların o zorluğunu ve uğraşını seviyor da olabilirsiniz. İşte tam da bu amaç için bugün sizlere tamamiyle ücretsiz olarak oynayabileceğiniz 5 PC oyunu sıralayacağız. League of Legends, Metin 2, DOTA 2 gibi oyunları sıralamaya almıyorum, bu oyunların oyuncu kitlesinin çok fazla olmasından dolayı zaten herkes bu oyunları biliyor. Bugün yayınlayacağım oyunlar birazcık daha kıyıda köşede kalmış başarılı ücretsiz oyunlar olacak.

2013’ün en iyi ücretsiz oyunu seçilen Warframe, bilim kurgu türünü sevenler için sağlam bir multiplayer oyundur. Ücretsiz olarak Steam’den erişebileceğiniz oyunun grafikleri ve oynanışı da son derece modern ve kaliteli gözüküyor.

“Pay to Win”(Kazanmak için öde) mantığını sevmeyenlerin tercih edebileceği bir oyun olan Path of Exile’ın Wraeclast isimli fantastik dünyasında özelleştirebildiğiniz karakterlerle, PVP ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Özellikle Diablo tarzı oyunları seviyor ancak para ödemek istemiyorsanız, Path of Exile tam size göre bir oyun olacaktır.

Pladins, Blizzard’ın geçen sene çıkardığı ve herkes tarafından fazlasıyla tutulan Overwatch’un ücretsiz versiyonu diyebileceğimiz son derece eğlenceli bir oyun. Overwatch’un mantığına birebir uyuşan, ancak yalnızca karakterlerin farklı(!) olduğu ücretsiz bir oyun arıyorsanız, Paladins’ten çok zevk alabilirsiniz.

Blizzard’ın elindeki DOTA efsanesini Valve’a bırakmasının ardından çıkardığı MOBA oyunu. Ücretsiz olarak yayınlanan oyunda, Blizzard’ın efsane oyunları olan World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch gibi oyunlardan karakterler yer alıyor. MOBA tarzını seven oyuncular için şiddetle tavsiye edilir.

16 Kasım 2016’dan itibaren ücretsiz olan Eve Online, MMORPG ile bilim kurguyu çok iyi bir şekilde birleştiren başarılı bir oyun. Madencilik, hasat, imalat, korsanlık ve çok daha fazlasını yapabileceğiniz oyunda, uzayın derinliklerinde stratejik kararlar vermek zorunda kalacaksınız.