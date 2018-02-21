Ücretsiz Oynanabilen Açık Kaynak Koda Sahip 5 Oyun

Açık kaynak kodlu oyunlar arıyorsanız, bugün sizlere 5 oyun önerisi sunacağız. Bu oyunların kodlarını karıştırarak kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz.

Eğer bir oyun geliştiricisi olmak istiyorsanız, normal olarak daha önce yapılan oyunların kaynak kodlarına bakarak kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Ne yazık ki piyasada çoğu oyun, özel firmalar tarafından tasarlandığı için kapalı kaynak kodlu oluyorlar. Yalnızca bağımsız oyun üreticileri bazı oyunlarını açık kaynak kodlu yapabiliyor. Durum böyle olunca yeni oyun geliştiricileri sektöre çok daha zor atılıyorlar.

Eğer aklınızda oyun geliştirmek ve yazılım konusunda da birazcık bilginiz varsa, bugün sizlere hem ücretsiz olarak oynayabileceğiniz hem de açık kaynak koda sahip oyunları sunacağım. Bu açık kaynak kodlu oyunları karakter tasarımlarına kadar ayırabilir ve inceleyebilirsiniz.

Genelde tek oyunculu oyunlarda olan açık kaynak kodu, yeni oyun geliştiricileri için büyük önem arz ediyor. Aşağıda yer alan oyunların kaynak kodlarına erişebilir ve nasıl bir kodlamaya sahip olduklarını öğrenebilirsiniz.

Endless Sky, Michael Zanhiser tarafından geliştirilen bir oyun. 2D grafiklere sahip uzay temalı oyun, oynaması zevkli olacak bir oyun olmasının yanında yalnız başına oyun yapmak isteyen oyuncular için de bir örnek teşkil ediyor. Oyunda satın aldığınız bir uzay gemisi ile yolculuk yapıyorsunuz. Yük taşımanın en üst versiyonu olan uzayda taşımacılık yaptığınız oyunda kargo geminiz ile en iyisi olmak için çalışacaksınız.

Sıra tabanlı strateji oyunlarına ilginiz varsa ve bu türü daha derinden incelemek istiyorsanız, bu oyunu bir kütüphane gibi açıp okuyabilirsiniz. Buradan edindiğiniz bilgilerle, çok daha kaliteli oyunlar yapma şansınız olacaktır.

Atari zamanlarının uçak savaşlarına benzeyen ancak bunu 3D dünyaya taşıyan AstroManace çok kaliteli bir oyun gibi gözükmese de, bazı fizik motorları ile sizlere öğreteceği şeyler var. Yeni savaş gemileri alıp daha hızlı ve güçlü olmaya çalıştığınız oyun, basit mekanikleriyle yeni yeni oyuna giren insanların daha çok heveslenmesini sağlayabilir.

Oyununuzda yarış mekanikleri mi kullanmak istiyorsunuz? 3D grafiklere sahip bu araba yarışı oyununu sevebilirsiniz. Listemizdeki diğer oyunlarda olduğu gibi çok kaliteli değil, ancak buna rağmen oyun içerisinde yer alan mekanikler açısından son derece kabul edilebilir bir oyun. Bu oyundan yarış mekaniklerini öğrenip, bambaşka tasarıma sahip bir araba kullanabilirsiniz.

Fizik motoru denildiğinde buranın en iddialı oyunlarından birisi. Olayı top ve topun hareketi olan oyun, topu kontrol etmek yerine alttaki haritayı kontrol etmenizi istiyor. Bu fizik motorunu kullanarak birbirinden yaratıcı oyunlar çıkarabilirsiniz.