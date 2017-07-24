Ücretsiz Wi-Fi Bulmaya Yarayan 5 Uygulama

Ücretsiz Wi-Fi alanlarını harita üzerinde görebileceğiniz mobil, web ve masaüstü tabanlı 5 uygulamayı paylaşmak istedik.

Günümüzde birçok şeyi internet üzerinden halledebiyorken internetin olmadığı ortamlardan da uzak duruyoruz. Ücretsiz Wi-Fi belki de bir yere giderken bizim için oranın kalitesinden önceki kriter oluyor. Bunlar göz önüne alındığında paylaşacağımız 5 uygulama biraz daha işinizi kolaylaştırabilir.

Wi-Fi Map

Wi-Fi Map, Android ve iOS için ücretsiz bir akıllı telefon uygulamasıdır. Bulacağınız 100 milyondan fazla Wi-Fi noktasına sahip en kapsamlı araçlardan biri.

Çok seyahat eden insanlar için mükemmel bir seçim olmasını, sadece batı ülkelerinde değil Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde de eksiksiz bir hizmet sunması sağlıyor.

Android | iOS

Avast Wi-Fi Finder

Büyük olasılıkla Avast marka adını zaten biliyorsunuzdur. Mevcut en iyi ücretsiz anti-virüs paketlerinden biridir. Bununla birlikte, bilmemeniz gereken şey, şirketin mükemmel bir Wi-Fi bulucu da oluşturması.

Android | iOS

Uygulamayı başlattığınızda, bulunduğunuz yeri bulmak ve size en yakındaki etkin noktaları göstermek için telefonunuzun GPS'ini kullanır. Her bir etkin nokta için uygulama, bağlantıya açık erişim olup olmadığını veya şifre gerektirdiğini söyleyecektir.

OpenSignal

Wi-Fİ Map uygulamasının tam 5 katı Wi-Fi noktasına sahiptir. 500 milyon Wi-Fi noktası ile hizmet veren uygulamada tüm noktalar haritada işaretlenmiş ve kolayca bulunabilir.

Foursquare entegrasyonu bulunan uygulama konum hakkındaki bilgileri de verebiliyor. Ücretsiz Wi-Fi için gittiğiniz yerde kötü bir kahve içmek istemezsiniz.

Android | iOS

WiFi Hotspot Scanner

Şimdiye dek incelediğimiz üç uygulama akıllı telefonunuza dayanıyor. Ancak mobil cihazınız herhangi bir nedenle kullanılamıyorsa ne olur? Bir masaüstü uygulamasına ihtiyacınız olacak.

Windows'un zaten bir temel Wi-Fi tarayıcısı var - ağlara bağlanmak için kullandığınız şey! Doğru, ancak WiFi Hotspot Scanner bazı ek özellikler sunuyor.

Örneğin, uygulama yalnızca ağ adını değil, aynı zamanda ağın mevcut güvenlik ayarlarını, kanal bilgilerini, MAC adresini ve "Bağlan" düğmesine basmak isteyip istemediğinize karar vermenize yardımcı olacak diğer kullanışlı verileri gösterecektir

Bilgileri arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanız gerektiğinde, sonuçları bir HTML, XML, metin veya CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Son olarak, uygulama taşınabilir. Diğer kullanışlı taşınabilir uygulamalarınızla birlikte USB belleğinizde saklayabilirsiniz. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Wi-Fi Space

Açıkçası, web tabanlı hotspot bulucusunun faydaları sınırlıdır. Kullanabilmeniz için bir bağlantınızın olması gerekir. Örneğin çalışma ortamınızı değiştirmek istiyorsanız bir sonraki durağı seçmek için faydalı olacaktır. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



