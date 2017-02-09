Ücretsiz WiFi’ye Erişmenizi Sağlayacak 5 Pratik Yol!

İnternet artık ekmek-su gibi zaruri bir ihtiyaç. Peki buna ihtiyacımız olduğunda, bulmak için nerelere bakmalıyız? Nerelerde WiFi bulabiliriz? Bu 5 madde sayesinde, internete erişim ihtimalinizi arttırabilirsiniz.

İnternet günümüzde ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. Yalnızca iş için değil, iletişim kurmak, olan bitenleri öğrenmek ve hatta bir iş yapacakken bununla ilgili bilgi almak için bile artık tek kaynak gibi. Peki internetsiz kaldığımızda nereden WiFi bulacağız? Daha doğrusu, nerelere bakmamız gerekir?

1-Zincir Dükkanlar

Kahve dükkanlarının hepsinde WiFi mevcut. Küresel kahve zincirleri ise genellikle büyük otellerin ilk katlarında, şehrin işlek caddelerinde şube açıyorlar. Starbucks, Apple Store, McDonald’s gibi küresel markaların olduğu yerlerde mutlaka WiFi’ye erişebilirsiniz.

2-WiFi Hotspot Bulma Programları

WiFi bulmak için birçok uygulama mevcut. WiFi Free Spot bunlardan biri. Neredeyse tüm dünyada kullanabileceğiniz program; ülke, şehir ve hatta kütüphane otel gibi yapıları da gösteriyor. Wifi Map ise buna muadil bir program. Buradan iOS ve buradan Android versiyonuna bakabilirsiniz.

3-Havalimanları ve Uçaklar

Havalimanlarında WiFi genellikle kötüdür. Ancak uçağınız rötar yaptıysa, bulabileceğiniz her WiFi sizin için iyi olacaktır. Eğer girmek istediğiniz WiFi şifreli ise önce biletinizi kontrol edin, burada yazıyor olabilir. Yoksa bir görevliye mutlaka sorun. Bu şekilde de sorununuz hallolmadıysa Forsquare’den hangi hava limanında iseniz oraya bakın. Buradan WiFi haritasına erişme ihtimaliniz mevcut.

4-Kendi Servis Sağlayıcınız

Türkiye’de en yaygın internet servis sağlayıcısı TTNET. TTNET’in ise “Tek Şifre” diye bir uygulaması var. Eğer TTNET abonesi iseniz, evinizin dışında “Tek Şifre”nizi girerek de internet erişimi sağlayabiliyorsunuz.

5-Kendi Şehriniz

Artık internetin olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Birçok belediye ve büyük şehir belediyesi, ücretsiz WiFi hizmeti veriyor. Örneğin İstanbul’da yaşıyorsanız, İBB WiFi’a bağlanabilirsiniz. Özellikle belediye otobüslerinde ve metrobüste iyi çektiğini belirtmeliyiz! Siz de yaşadığınız bölgenin WiFi hizmeti var mı yok mu bir soruşturun. Bu sayede ücretsiz erişime sahip olabilirsiniz.