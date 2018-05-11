Gökyüzüne bakmak insanoğlunu her zaman büyülemiştir. Peki tüm o devasa karanlığın içindeki en devasa gök cismini hiç merak etmiş miydiniz?

Evrendeki en devasa cismi bulmak için cevaplamamız gereken ilk soru, "cisim" derken neyin kastedildiği. Nitekim normalde evrendeki en devasa oluşum, "Hercules-Corona Borealis Büyük Duvarı". 10 milyar ışık yılı uzunluğundaki bu oluşumun içerisinde milyarlarca galaksi bulunuyor, büyüklüğünü hayal etmek bile güç. Fakat böylesine bir oluşumu gök cismi olarak kabul etmek pek çok sorun yaratıyor.

Bu nedenle gök cismini, "kendi kütle-çekim kuvveti sayesinde bir arada durmayı başarabilen şeyler" olarak tanımlayarak daha net bir sonuca ulaşmak gerek. Nitekim "cisim" kelimesinin fizikteki karşılığı tam olarak bu.

Bu tanıma göre evrendeki en devasa gök cismi; geçtiğimiz günlerde keşfi duyurulan "SPT2349-56" adlı bir mega-galaksi. 14 farklı galaksinin bir araya gelerek oluşturduğu ve 12 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan bu galaksi kümesinin, zamanla tek bir cisim haline geldiği ve günümüze kadar muhtemelen onlarca galaksiyi daha yutarak 15 katrilyon güneş kütlesine ulaştığı düşünülüyor.

Bu gök cismiyle ilgili ilginç olan şeyse, evrenin başlangıcından itibaren ne kadar hızlı sürede oluştuğu. Yalnızca 1.4 milyar yıllık bir evrende oluşan bu yapının, bilim insanları tarafından normalde bu sürenin en az iki katı uzunluğunda bir sürede oluşması gerektiği düşünülüyordu. Bu cismin keşfi, daha keşfetmediğimiz çok daha büyük gök cisimlerinin evrende bulunuyor olması ihtimalini de artırmış durumda.