Uçuk Fiyatlı Dell '8K Monitör'ü İncelediler

Dell'in 8K monitörü sonunda kullanıcıların eline geçmeye başladı. 8K gibi uçuk piksel çözünürlüğü ile Dell'in yeni monitörü sizlerle.

Dell, dünyanın ilk tüketici tabanlı 8K monitörünü piyasaya sürdü. 5000 dolar gibi uçuk fiyatlara çıkış yapan 8K monitörü her yerde karşımıza çıkmadığı için görür görmez bir değerlendirelim dedik.

4K monitöre bile ulaşmanın zor olduğu bir dönemde 8K monitörler, birazcık fütüristik cihazlar olarak görünüyorlar. Full HD’den dört kat daha fazla piksel sayısı sunan 8K monitör, içerisinde 33 milyondan fazla piksel bulunduruyor.

Monitörler geliştikçe kablolar da monitörlerle birlikte gelişti. Full HD’yi iletebilen HDMI’nin ardından 4K monitörlerin yaygınlaşması ile birlikte Display Port teknolojisi ortaya çıktı. 8K monitörde ise yeni bir teknoloji yerine iki tane Display Port bağlantısı gerekiyor.

Monitörü tek Display portuna bağlarsanız, yalnızca 30Hz’lik ekran tazeleme hızı alabilirsiniz. 60 Hz tazeleme hızı alabilmek için çift bağlantı kurmanız gerekiyor. Bir ürüne 5000 dolar(17.800 TL) verdiğinizde en azından 60 Hz tazeleme hızı almak istersiniz. Bu monitörü çalıştırmak her bilgisayar için de kolay değil. Sonuçta saniyede 60 kez 33 milyondan fazla pikseli ekrana getirmek ve bunu yaparken diğer işlemleri de yapmak için sağlam bir ekran kartına ihtiyacınız olacak. 5000 dolar bir monitöre veren kişinin bu tarz sorunları olmaz diyorum ve sizleri video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.