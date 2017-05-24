İnsan gelişiminin düşünülenden daha kompleks bir yapıda olduğunu gözler önüne seren araştırma sonucunda, üçüncü bir kimliği belirsiz insan türünün olduğu öğrenildi.

DNA'mız, insanoğlunun Neandertaller ve Denisovalılar olmak üzere nesli tükenmiş iki insan türünün karışımıyla bir araya gelmiştir. Bilimsel olarak ispatlanan bu gen karışımı dışında bir insan türünün varlığı bu araştırmaya kadar ispatlanamamıştı. Söz konusu yerlilerin DNA’ları bilim insanlarına göre bilinmeyen bir kaynaktan geliyor ve bizimle uyum göstermiyor.

Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın kuzey doğusundaki adalarda yaşayan yerli kabilelerinin üyesi oldukları insan türü soyunun tükenmek üzere olduğu ortaya çıkartıldı. Aslında bu olaya benzer bir şekilde 2012'de başka bir araştırmacı grubu, Afrika'daki bazı insanların soyunun tükendiği ve başka bir insan türünden DNA kalıntıları barındırdıklarına dair iddialarda bulunmuşlardı. Buna ek olarak bilim insanları, 2008 yılına kadar Sibirya mağarasında genç bir kız mumyası bulana dek Denisovalıların varlığını keşfetmemişlerdi.

Araştırmacılar ayrıca, yeni keşfedilen bu insan türünün aslında diğer türlerle de zaman içerisinde karıştığını ortaya koydular. Texas Üniversitesi'nde görev yapan genetikçi Ryan Bohlender, “İnsanlık tarihi düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Yanlış anladığımız noktalar var” şeklinde konuştu.

National Geographic’in verdiği bilgilere göre, söz konusu yeni insan türünün en yaygın antik tür olan Neandertaller ile karşılaşması Afrika’da gerçekleşmiş. Uppsala Üniversitesi'nden evrimci bir genetik uzmanı olan Mattias Jakobsson’a göre modern insan oluşmadan önce antik insan türleri birçok kez bir araya geldiler ve akrabalık ilişkileri kurdular.

İnsan genomlarında en çok genom bulunduran tür Neandertallerdir. Hemen ardından gelen Denisovalıların DNA'sı daha az genom kalıntısına sahiptir ve onları da Afrikalı insanlar taşırlar.