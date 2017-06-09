Uçuş Görevlilerinin Yolculara Asla Söylemediği 5 Sır!

Uçarak seyahat etmek, bazı insanların gündelik yaşamlarının bir parçasıdır. Şöyle ya da böyle milyonlarca kişi uçakları kullanıyor. Fakat bu araçlar dışarıdan her ne kadar güzel görünseler de aslında bazı kötü yanlara da sahipler. İşte onlardan 5 tanesi.

Birçok kişi yalnızca kaza tehlikesi nedeniyle hava yolculuğunu tercih etmiyor. İşin aslı bir uçağın kaza yapma oranı, otobüslerinkinin kat kat altında. Ancak düşük riske rağmen işler yolunda gitmezse büyük trajediler yaşanabiliyor. Uçuşlarda çeşitli riskler mevcut. İşte bunlardan uçuş görevlilerinin sizlere asla söylemeyeceği 5 tanesi.

1- “Business Class” Bölümü

Bilindiği üzere uçaklardaki “Business Class” bölümü, sıradan yolcuların oturduğu bölümden ayrı bir yerdedir ve biletleri normal biletlerden kat kat pahalıdır. Ancak herhangi bir kaza anında uçaktaki en tehlikeli yer de burasıdır. Hatta diyebiliriz ki, bir kaza anında kurtulma şansları sıfıra yakındır. Birkaç yıl önce yapılan bir deneyde, bilim insanları Boeing marka boş bir uçağı bilerek düşürdüler. Kaza anında business class bölümü paramparça oldu.

2- Uyuyakalan Pilotlar

Pilotların görevi yolcuları sağ salim varış noktalarına götürmektir, özellikle de uzun yolculuklarda. Ancak İngiltere, Norveç ve İsveçli pilotlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre pilotların %42’si uçuş sırasında ara ara uyuyakaldıklarını itiraf ettiler. Bunların çoğu 12 saatten uzun yolculuklarda bulunan pilotlardı. Elbette uçaklarda otomatik pilot modu ve yardımcı pilot da mevcut. Yine de durum biraz tehlikeli görünüyor.

3- Güvenlik Ekipmanı Kontrolü ve Oksijen Maskesi

Uçaklara bindiğinizde koltuğunuza zimmetli güvenlik ekipmanını kontrol edin. Çünkü birçok kişi can yeleklerini bu bir suç olmasına rağmen çalıyor. Oksijen maskeleri konusunda ise herhangi bir tehlike anında yanınızdaki kişilere yardım etmeden önce kendikinizi takmanız kesin bir dille tembihleniyor, ancak nedeni belirtilmiyor. Herhangi bir tehlike anında uçaktaki oksijen hızla tükenir. İlk 15 saniyede o kadar azalır ki ne yapmakta olduğunu unutabilecek derecede hafıza kayıpları yaşayabilirsiniz. 15 saniyeden sonra ise maskeyi takmazsanız bilincinizi kaybedebilirsiniz.

4- Mikroplar

Uçaklar hijyenik mekanlar olarak görünebilir, ancak görüntüye aldanmayın. Southwest Havayolları’nın eski çalışanlarından biri, yaptığı bir itirafta günün ilk uçuşundan sonuncusuna dek battaniyeleri ve yastık kılıflarını temizlemediklerini söyledi. Üstelik bu havayolu firmasının, yastık kılıflarını ters çevirerek yastıkların ilk defa kullanıldığı izlenimi verdiğini kaydetti. Uçaklarda, oturduğunuz koltuğun kolundan pencereye dek mikrop taşıyabilecek birçok yer mevcut.

5- Tuvalet

Uçaklarda tuvaleti kullanmak zorunda kalabilirsiniz, özellikle de uzun yolculuklarda. Ancak bunu duyduktan sonra tuvaletten çıkarken lavaboya dokunamayacaksınız. Uçak piste inmişken içindeki atıkların boşaltılması ve kullanma suyu doldurulması aynı anda ve genellikle aynı kişi tarafından yapılmakta. Herhangi bir aksilik olmasına karşın siz iyisi mi yanınızda daima ıslak mendil bulundurun.