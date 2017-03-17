Flyboard Air tarafından geliştirilen hovercraft'ın Fransa'da havalanması artık engellendi. Fransa, yasağa uyulmaması halinde ciddi yaptırımlarda bulunabileceğini duyurdu. Karar Fransa'da tartışma yarattı.

Flyboard Air'i icat eden Franky Zapata'nın jet mimarisiyle çalışan hoverboard'u Fransa'da uçmaktan men edildi. Söz konusu gelişme, Fransa'nın inovasyon politikaları hakkında da tartışma yarattı.

Franky Zapata, aynı zamanda adını taşıyan şirketin kurucusu konumunda. Zabata'nın iddiasına göre, Fransız hava jandarma yetkilileri “Flyboard Air'in Fransa'da bir daha asla uçmaması ihtimalinin yüksek olduğunu, eğer denemele devam edilirse, ceza soruşturmasına tabii tutulabileceğini" ifadelerini kullanmışlar.

Zapata, gerekirse çalışmalarına devam etmek için "Fransa'yı terk etmek zorunda" kalacağını sözlerine ekledi. Zapata, "Yeniliklerin ülkemizde böyle muamele görmesi korkutucu. Karara karşı tiksintiden başka bir his duymuyorum.” açıklamasında bulundu.

2016'da geliştirilen Flyboard Air, bağımsız olarak on dakikaya kadar uçmak için "Bağımsız İtki Birimi" kullanıyor. Eski Flyboard yalnızca bir deniz aracının türbinine bağlı olduğunda kullanılabilir konumdaydı. Zapata'ya göre Flyboard Air, saatte 130 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Zapata, geliştirilmiş ürününü Fransa'nın güney kıyılarında 2.252 metre (7,388 feet) bir mesafede denemeye tabi tuttu.

Zapata hakkında "uçuş güvenliğini riske atmak" nedeniyle ön soruşturma açıldığı da “iddia” edildi ancak bu iddia doğrulanmadı. Başsavcı Emmanuel Merlin, "İnsanlar, köprülere ya da Martigues'teki yoğun nüfuslu bölgelere yakın uçuşlar nedeniyle şikayetlerde bulunuyorlardı. Pek çok kişi benzer hava araçları geliştiriyor ve bu ciddi bir problem. Yasağın geçici olduğunu söyleyebilirim. Ancak belirli bölgelerdeki yasak kaldırılsa bile herhangi bir havaalanının veya nüfus yoğunluğu fazla bir alanın yakınından geçmek ciddi bir sonuçtur. Kimsenin bunu aklından çıkarmaması gerekir.” açıklamasında bulundu.