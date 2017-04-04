Uçuşlarda Uygulanan Cezalar Arttı!

Uçuş esnasında yasakları çiğneyenleri sağlam para cezaları bekliyor!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yenilenen idari para cezaları hakkındaki yönetmelik, geçen ay Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından yürürlülüğe girdi. Artık uçuş esnasında uçaktaki kurallara uymayanları ciddi para cezaları bekliyor.

Yeni yönetmiliğin ardından uçaklarda uyarılmalarına rağmen emniyet kemerini bağlamamış, baş üstü dolabını kapatmamış yolcular ile başka yolcularla ya da kabin ekibiyle tartışan, uçuş emniyet ve güvenliğini tehdit eden davranışlar segileyenlere 1500 TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

Lazer tutan yandı!

Ayrıca, uzun menzilli lazerleri özellikle akşam karanlığında uçakların iniş yapacakları yerlerin yakınında "eğlencele olsun diye" tutanlar sizin de bildiğiniz gibi fazlasıyla var. Bunun yanı sıra telsiz hatlarına müdahale edenlerin de sayısı azımsanacak gibi değil. İşte bu kişilere yönelik de yeni yönetmelik dahilinde ciddi para cezalarını uygulanacak.

Yönetmelikte, uçağa lazer tutmak ve kule ile kokpit arasındaki haberleşme hattına müdahale etmenin cezası 10 bin TL şeklinde belirlenmiş. Ayrıca uyarılmaya karşın taranmaya, elle aranmaya karşı gelinmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması gibi durumlarda da uygulanacak para cezası 2 bin TL.

Elektronik sigaraya yasak!

Yönetmelikte bir diğer göze çarpan şey ise, elektronik sigaralara gelen yasak. Hali hazırda uçak içerisinde sigara içmenin cezası 1500 TL. Fakat yeni yönetmelikte "uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamuller" diye bir ibare eklenmiş. Bu da elektronik sigaların da yasağa dahil olduğu anlamına geliyor.