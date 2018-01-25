Ucuz, Gerçekçi ve Üç Boyutlu Hologramlar İçin Müthiş Keşif!

Çoğu bilim kurgu filmindeki temel sahnelerde üç boyutlu hologramlar ile iletişim kurulduğunu görüyoruz. Gerçekten günün birinde saatimizden havaya yansıyan insanlarla görüşme yapabilecek miyiz? Birazdan okuyacağınız çalışmanın mimarlarına göre o zamanlara çok yaklaştık.

Günümüzde üç boyutlu hologramların kullanıldığı pek çok alan bulunuyor. Son derece zorlu sistemlerin kurulumunu gerektiren bu teknolojilerin ufalıp ceplerimize girmeleri için uzun zaman gerekiyor. Ölümlerinden sonra böyle tekniklerle yeniden konser vermesi sağlanan Michael Jackson, Elvis Presley ve Tupac Shakur gibi örnekler var. Harcanan paraya göre elde edilen hologramların gerçekçiliği de artıyor.

Fakat hala gündelik nesnelerle aynı boyutta olan üç boyutlu hologram aracı bulunmuyor. Böyle bir araç geliştirmek için tüm iş gene bilim insanlarına düşüyor.

ABD’deki Brigham Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, Optical Trap Display (OTD) adı verilen bir yöntem geliştirdiler:

Cihaz, gözle görünmeyen bir lazer ışınını kullanarak, havadaki opak parçacıkları yakalıyor. Daha sonra, boş alanda önceden formu belirlenmiş şekilleri oluşturmak için ışığı hareket ettiriyor. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin kullanılabildiği bu yöntemde ışık yeteri kadar hızlı tarama yaparsa, havada üç boyutlu bir hologramik görüntü oluşuyor.

Araştırmanın mimarlarından olan Daniel Smalley, “Bu görüntüyü, üç boyutlu yazıcılarda bastırdığınız bir cisim gibi düşünebilirsiniz. Bu görüntüler uzaydaki her açıdan görülebilir yüksek çözünürlüklü ışık yansımalarından ibaret” açıklamasında bulundu.

OTD, piyasada rahatlıkla bulunabilen elektronik materyallerle üretilebilen oldukça ucuz bir sistem olarak göze çarpıyor. Yani diğer üç boyutlu hologram sistemleri ile arasında ciddi bir fark maddi fark var. Aynı zamanda mevcut sistemlerden çok daha yüksek çözünürlükte görüntüler sunabiliyor.

OTD ile yansıtılan bir görüntünün çözünürlüğü 1600 DPI. Yani bir piksel içine 1600 nokta sığdırıyor. Basit bir örnek verecek olursak, kağıda bastığımız fotoğrafların standart olarak 300 DPI olduklarını belirtelim.

Fakat bilim insanları bu tekniğin bazı sınırları olduğundan bahsediyorlar. Bunlardan ilki ise boyut. Yukarıda gördüğünüz üzere görüntüler son derece küçük oluyorlar. Hızlı hareketen eden hava partikülleri süreci güçleştirebileceğinden dolayı, görüntüleri büyütmek için yeni çalışmalara ihtiyaç var.