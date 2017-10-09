Geliştiriciliğe merak salmış her seviyede insanın derdine derman olan yazılım eğitmeni Udemy, sıfırdan ileri seviyelere çıkartan bir eğitim paketinde daha büyük indirime gitti. Android geliştiricisi olmak isteyen herkes buraya!

Normalde 400 TL‘lik etiketlere sahip olan eğitim içerikleri için Udemy, kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Sıra, çağımızın en çok arzu edilen yazılım uzmanlıklarından birisi olan Android’e geldi.

17 milyon öğrencisiyle yazılım konusunda dünyanın en büyük eğitim platformu haline gelen Udemy, San Francisco’da kurulan bir Türk şirketi. Bu nedenle eğitim içeriklerinde tamamen Türkçe dil desteği var. Android konusunda uzman olmak isteyen her seviyede insana hitap edecek eğitim seti ise kısa bir süre için 400 TL yerine 25 TL’ye düştü.

Udemy’nin Android eğitim paketine ilişkin sorularızın cevabını hemen aşağıdaki inceleme videomuzda bulabilirsiniz:

Ders içerisinde yapılacak bütün uygulamaların kaynak kodları, eğitmen Atıl Samancıoğlu tarafından GitHub platformunda da paylaşılıyor.

Peki kurs boyunca Android dünyasına ilişkin ele alınan konular neler?

Android Studio Temelleri

Java Temelleri

Kotlin Temelleri

Layout - Dizayn

Objeler

Parse

Firebase

SQLite

Google Map

Server İle Çalışmak

AWS Server Kurulumu

Sosyal Medya Uygulamaları

Udemy’nin sıfırdan zirveye çıkartacak online Android geliştiriciliği eğitim setine 400 TL yerine 25 TL’ye ulaşmak için şuraya tıklamanız yeterli. Kendinizi geliştirip uygulamalarınızı yayınlayacağınız günleri heyecanla bekliyoruz :)