Normalde 400 TL‘lik etiketlere sahip olan eğitim içerikleri için Udemy, kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Sıra, çağımızın en çok arzu edilen yazılım uzmanlıklarından birisi olan Android’e geldi.
17 milyon öğrencisiyle yazılım konusunda dünyanın en büyük eğitim platformu haline gelen Udemy, San Francisco’da kurulan bir Türk şirketi. Bu nedenle eğitim içeriklerinde tamamen Türkçe dil desteği var. Android konusunda uzman olmak isteyen her seviyede insana hitap edecek eğitim seti ise kısa bir süre için 400 TL yerine 25 TL’ye düştü.
Udemy’nin Android eğitim paketine ilişkin sorularızın cevabını hemen aşağıdaki inceleme videomuzda bulabilirsiniz:
Ders içerisinde yapılacak bütün uygulamaların kaynak kodları, eğitmen Atıl Samancıoğlu tarafından GitHub platformunda da paylaşılıyor.
Peki kurs boyunca Android dünyasına ilişkin ele alınan konular neler?
- Android Studio Temelleri
- Java Temelleri
- Kotlin Temelleri
- Layout - Dizayn
- Objeler
- Parse
- Firebase
- SQLite
- Google Map
- Server İle Çalışmak
- AWS Server Kurulumu
- Sosyal Medya Uygulamaları
Udemy’nin sıfırdan zirveye çıkartacak online Android geliştiriciliği eğitim setine 400 TL yerine 25 TL’ye ulaşmak için şuraya tıklamanız yeterli. Kendinizi geliştirip uygulamalarınızı yayınlayacağınız günleri heyecanla bekliyoruz :)