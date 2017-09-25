Web geliştiriciliğine ilgisi olanlar ve bir an önce öğrenmek için can atanları yüklü masraflardan kurtaracak, Udemy Sıfırdan ileri seviyeye 'Web Development' online eğitim paketinde büyük indirim var.

Yaşadığımız çağda en büyük gereksinimlerimizden birisi internettir ve artık dünya üzerindeki bütün meslekler, web geliştiriciliğine dolaylı da olsa başvuruyorlar. İyi bir kariyer isteyen ve ya kendi işini kurmak isteyen gençlerin, web geliştiriciliği konusunda bilgileri varsa rakiplerine göre bir değil, bir kaç adım önde oluyorlar.

2010 yılında Eren Bali tarafından San Francisco’da kurulan Udemy ise, 17 milyon öğrencisiyle dünyanın en büyük eğitim platformu. Yıllardır internet üzerinden web teknolojilerinin son trendlerini yakından takip ederek kullanıcılarına aktardığı eğitimler sayesinde, sektörde birçok tasarımcı görev almaya başladı. Türkiye’ye girişinden sonra Türkçe eğitimlerini de dört gözle beklediğimiz Udemy’den sevindirici haber nihayet geldi: 400 TL’lik ileri seviyelere çıkmanızı vadeden 40 saatlik web geliştirme eğitimi 39 TL’ye düşürüldü. Üstelik eğitim tamamen Türkçe!

Modern çağın dilini okuyup yazın: Front-end & Back-end Web Development Eğitimi!

Bu işe sıfırdan başlamak gözünüzü korkutmasın. Temel bilgileri büyük bir sabırla öğrenip, aşama aşama ileri seviyede bir geliştirici olabilirsiniz. Dolayısı ile hem fiyatıyla hem de içeriği ile tam aradığınız eğitim paketine kavuşmuş oluyorsunuz.

Peki Udemy bize neler sunuyor?

Piyasadaki en güncel kurs

40 saat eğitim süresi, 180’den fazla ders ve 8 uygulama projesi

Kursu tamamlamak için ek bir cihaza ihtiyacınız yok. Bilgisayarınız olması yeterli

Temel bilgilerden ileri seviyelere kadar ulaşmak mümkün.

An itibari ile 6700 öğrenciye ders veren Sadık Turan’ın koçluk tecrübesinden faydalanıyorsunuz. Takıldığınız her konuda kurs eğitmenlerine ulaşıp destek alıyorsunuz.

Binlerce kaynak arasında vakit kaybetmek yerine sistematik bir şemayla güncel bilgileri kullanarak eğitim alıyorsunuz

Eğitim sonunda geliştirdiğiniz web sitelerini yayına alabilmek için 1 yıllık ücrestiz Web Hosting hizmeti hediye ediliyor.

Eğitimi bir kere satın aldığınızda ömür boyu erişim hakkınız oluyor.

Dilediğiniz zaman, bilgisayarınızı yanınızda bulundurduğunuz dilediğiniz yerden eğitim içeriklerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

Tüm bu özelliklere sahip olmak için, sadece 39 TL’lık ücret ödemeniz gerekiyor.

Kurs Boyunca Hangi Konular Ele Alınıyor?

Front End ve Back End geliştiricilik için gerekli olacak bütün bilgiler eğitim paketinin içinde var. Ancak detaylı görmek isteyenler için hemen aşağıya bir listesini koyalım:

HTML 5

CSS 3

Javascript

Bootstrap 4

JQuery

Asp.net MVC

C# Programlama

Veritabanı Temelleri

Entity Framework

Linq

Ajax

Asp.net Web Api

E-ticaret uygulama projesi

​Normalde yukarıda gördüğünüz üzere 400 TL olan, ulaşılabilirlik konusunda çığır açan Udemy eğitimine, 39 TL avantajıyla farkıyla ulaşmak için şuradaki bağlantımıza tıklayın.