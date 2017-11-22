Oyun dünyasına sadece oyuncu olarak değil, oyunu yaratan kişi olarak mı dahil olmak istiyorsunuz? Aklınızda herkesin severek oynayacağı güzel fikirler mi var? Oyun geliştiricisi olup bu işten para kazanmak ve kitlelere ulaşmak için birinci elden tecrübe kazanmaya ihtiyacınız varsa, Udemy’den kaçırılmayacak bir fırsatı daha sizlere sunuyoruz!

Oyun oynamak zevkli bir aktivite. Hatta bazı oyuncular bunu gelir kaynağı olarak da kullanabiliyor, ancak herkes iyi bir oyuncu olamıyor. Diğer yandan önemli bir kitle, oyun dünyasında artık oyuncu olarak değil; fikir sahibi ve yapımcı olarak yer almak istiyor. İşte tam da bu noktada en önemli şey oyunların nasıl yapıldıklarını öğrenmek oluyor.

Eğer aklınızda iyi bir fikir var ve bunu hayata geçirmek için hiçbir ön bilginiz yoksa veya yeterli tecrübeye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, size iyi bir haberimiz var: Udemy’nin yazılım üzerine yaptığı kampanyalar devam ediyor ve şimdi, sıfırdan C# ile ileri seviyelere çıkartan Unity oyun geliştirme kursu 400 TL’den 25 TL’ye satın alınabiliyor.

Bundan daha birkaç yıl önce, sadece birkaç satırlık kod yazarak yapılan bir oyun vardı: Flappy Bird. Play Store ve App Store’da ortalığı kasıp kavurdu ve yapımcısına milyon dolarlar kazandırdı. Fikri son derece basit olan ve işçiliği inanılmaz derecede kolay olan bu yapımın ardından benzer şekilde sayısız fenomenle karşılaştık. Siz de bu oyun furyasına oyun geliştirerek katılmak için geç kalmış sayılmazsınız!

Peki Udemy’nin, C# ile Unity'de oyun geliştirmeyi öğreten bu avantajlı kampanyası neler sunuyor?

Türkiye’nin en güncel, yeni ve kapsamlı Türkçe Unity mobil oyun geliştirme kursu.

Türkçe Unity mobil oyun geliştirme kursu. Daha önceden hiçbir oyun geliştirme ve programla tecrübeniz olmadığı varsayılarak; sıfırdan başlayarak adım adım, gerçek uygulamalar üzerinden oyun geliştirme öğretiliyor.

sıfırdan başlayarak adım adım, gerçek uygulamalar üzerinden oyun geliştirme öğretiliyor. Her ay sıfırdan yeni oyun geliştirme projeleriyle sürekli güncellenen dinamik bir müfredata sahip tek online Türkçe Unity kursu!

sahip tek online Türkçe Unity kursu! Bu kurs oyun programlaya meraklı olanlar ve bu sektöre bir kariyer hedefleyenler için doğru başlangıç noktasıdır. Oyun programlama dünyasında oyun programcısı olarak yerinizi alabilirsiniz.

Kurs şu anki haliyle toplamda 12 saat içerik, 78 ders ve 4 oyun içeriyor, üstelik bir kere satın aldıktan sonra ömür boyu erişim sağlayabiliyorsunuz.

içeriyor, üstelik bir kere satın aldıktan sonra ömür boyu erişim sağlayabiliyorsunuz. Unity arayüzüne tamamen hakim olup, C# dili ile güçlü bir programlama altyapısı da kurduktan sonra sıfırdan 4 adet oyun projesi geliştiriliyor:

Flappy Bird aa Space Shooter Roll-a-Ball

Eğitmen Jankat Gürbüz’ün müfredata her ay yeni oyunlar ekleme vaadi var: Kasım ayı bitmeden Super Mario Klon yapımı da geliyor! Ayrıca kursa bir kere kayıt olduktan sonra yeni eklenen oyun geliştirme projelerinin hiçbirine ekstra bir ödeme yapmanız da gerekmiyor.

Teker teker her adımı kodlayarak oyun geliştireceksiniz. Oyun geliştirme eğitimlerinde bir programlama dili kullanılıp kullanılmadığı önemli. Bu kursta C# programlama dilini kullanarak oyun geliştirmeyi öğreneceksiniz. Hazır taslaklar üzerinden değil!

Oyun geliştirme eğitimlerinde bir programlama dili kullanılıp kullanılmadığı önemli. Bu kursta oyun geliştirmeyi öğreneceksiniz. Hazır taslaklar üzerinden değil! Hem yazılım hem tasarım bir arada: Ders boyunca geliştireceğimiz tüm oyunları sıfırdan kodlayarak ilerlemekle beraber oyunu tamamlamak için ihtiyaç duyacağımız tüm sanatsal öğeleri de nasıl tasarlayacağınızı öğreneceksiniz.

Udemy’nin bu mükemmel Black Friday kampanyasından faydalanmak ve kursu 25 TL’ye almak için şuraya tıklayabilir, kampanya boyunca 25 TL’ye alabileceğiniz diğer avantajlı Udemy kursları için de burayı ziyaret edebilirsiniz dostlar.