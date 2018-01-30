İnterneti kullanan pek çok kişinin öğrenmek istediği uygulamalardan biri olan Photoshop CC 2018’in kursu, Udemy ile birlikte inanılmaz bir indirime girdi.

Birbirinden çeşitli kursları ile merak ettiğiniz her alanda ustalaşmanızı sağlayan Udemy, şimdi de dünyanın en ünlü uygulamalarından biri olan Photoshop CC 2018 dersi için özel bir kampanya yaptı. Normalde 409,99 TL’den satışa sunulan Photoshop CC 2018: A’dan Z’ye Kolay Öğrenme kursu, %94 indirimle 25 TL’ye çekildi.

Günümüzde Photoshop’u etkin bir şekilde kullanmanın yeni bir meslek edinmek olduğunu az çok biliyorsunuz. Bilgisayar çağında fotoğraflara yapacağınız özel efektlerle paranızı kazanabilirsiniz. Eğitim setinde yalnızca Photoshop bulunmuyor; Photoshop CC ile birlikte Bridge CC 2018 ve özellikle fotoğrafçılar için hayat kurtarıcı bir program olan Lightroom CC 2018 de bulunuyor.

Bu üç programı başarılı bir şekilde öğrendiğiniz takdirde Bionluk, Sadeceon gibi sitelerden siparişler alabilir, logo ve tasarım çalışmaları için firmalarla anlaşabilirsiniz. Paketi aldığınızda sürekli yeni videolarla yeni gelişmelerden haberdar olacak ve bilgi dağarcığınızı iyiden iyiye artıracaksınız. Toplamda 23,5 saatlik video kapasitesi ile Photoshop'ta ve yanında gelen diğer uygulamalarda uzman olabileceksiniz.

Photoshop CC 2018: A’dan Z’ye Kolay Öğrenme Dersinin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Bu dersi herkes alabilir.

İlkokul mezunu veya yüksek lisans mezunu fark etmiyor. Öğrenmek istemeniz yeterli.

Photoshop becerilerini geliştirip bu konuda sıfırdan yükselmek isteyen herkese hitap ediyor.

Kendi işini kurmak isteyen veya evden çalışmak isteyen kişiler için güzel bir kaynak olacaktır.

Fotoğraflarını işleyerek daha net ve canlı fotoğraflar elde etmek isteyen fotoğrafçıların kaçırmamasını öneriyorum.

Meslek olarak grafiker, tasarımcı, sanat yönetmeni, fotoğrafçı olmak isteyen kişiler alt tabanını bu dersle doldurabilirler. Ayrıca bu bölümlerde okusa da Photoshop konusunda pek başarılı olmayan kişiler de bu dersi tercih edebilirler.

Basit işlemlerle işlerini hızlandırmak isteyen kişiler bu dersi alabilirler. Örneğin taranmış faturaları düzenlemeye çalışanlar, bu ders sayesinde yeni bilgiler edinebilirler.

Photoshop CC 2018: A’dan Z’ye Kolay Öğrenme paketinin içeriğinde 23,5 saatlik video, 1 makale ve 28 yardımcı kaynak bulunuyor. Ömür boyu erişim imkanı yakalayacağınız pakete mobil ve TV’lerden de erişim sağlayabilecek ve sonuçta tüm boş zamanlarınızı yeni bir şeyler öğrenmek için harcayabileceksiniz. Udemy'nin Photoshop kursunu hemen satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.