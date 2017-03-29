UE, 10 saatlik pil ömrü sunan ve suya karşı dayanıklı olan yeni kablosuz hoparlörü Wonderboom'u tanıttı.

Teknoloji geliştikçe ürünler de gelişiyor. Telefon başta olmak üzere sürekli gelişen teknoloji sektörü, su geçirmeyen sıradışı modellere de geçiş yapmış durumda. Durum böyle olunca, birçok ürünün kullanım alanı genişledi. Ultimate Ears tarafından duyurulan yeni hoparlör, bunlardan yalnızca bir tanesi. Bluetooth bir hoparlör olan Wonderboom, diğer hoparlörlere kıyasla çok daha kaliteli bir tasarıma sahip, su geçirmez özelliği de bulunuyor.

Stone(gri), Phantom(siyah), Fireball(kırmızı), SubZero(mavi), Cashmere(pembe) ve Lilac(mor) renkleri ile çıkacak hoparlörün 10 saat boyunca dayanan şarjı sayesinde, arkadaşlarınızla çıktığınız tatillerde çok işe yarayacağını söyleyebiliriz. Kısa ve uzun olacak şekilde iki modeli çıkacak Wonderboom, bir buçuk metreye kadar suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Aynı zamanda 30 metreye kadar kablosuz menzili bulunan cihazın, telefonunuzdan bağımsız olarak oldukça uzun bir menzili olduğunu söyleyebiliriz.

Hoparlörün basit ve kullanışlı bir tasarımı bulunuyor. Üzerinde geniş artı ve eksi düğmeleri bulunan hoparlörün üst üste başka bir parçaya geçmesini sağlayabilir, duraklatabilir ve sesleri kısıp açabilirsiniz. 360 derece ses deneyimi sunan hoparlörün istenirse daha iyi bir ses deneyimi sunmak için ikinci bir hoparlörle bağlantı kurabildiğini belirtelim.

Wonderboom, Nisan ayında Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da belirli ülkelerde satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacak mı bilinmiyor. Yaklaşık 100 dolar civarında olması beklenen hoparlörün arkadaş ortamınızı renklendireceğini söyleyebiliriz.