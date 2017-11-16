NASA yetkilileri, yakın zamanda kopan buzdağı kütlesinin bu zamana kadar keşfedilmiş en büyük ve ağır üçüncü buzdağı olduğunu belirttiler.

NASA’da görevli olan uzmanlar, Antarktika’da bulunan Larsen buz sahanlığı incelemesi sırasında bazı korkutucu verilere ulaştılar. Aktarılan bilgiye göre buz sahanlığından trilyon ton ağırlığında dev bir buzdağı koptu.

P-3 Orion uçağından elde edilen fotoğraflar, söz konusu buzdağının 5.800 kilometrekare gibi devasa bir alana sahip olduğunu gösteriyor. Şöyle açıklamak gerekirse buzdağının büyüklüğü, İstanbul’dan biraz daha büyük bir alana denk geliyor.

Bu devasa buz kütlesi yalnızca bilim insanlarında değil, denizcilerde de tedirginlik yarattı. Kalınlığı en az 190 metre, su üzerinde bulunan kısmının 30 metre yüksekliğe sahip olduğu buz kütlesinin çok küçük bir parçasının bile orta büyüklükteki bir gemiyi batırabileceği belirtiliyor.

NASA yetkilileri, A-68 kod adını verdikleri buz kütlesinin B-15 ve C19A’dan sonra keşfedilen en büyük buz dağı olarak tarihe geçtiğini ifade ettiler.