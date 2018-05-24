Pek çok online satış platformunda, gerçekten çalıştığı iddia edilen fakat küçücük boyutları nedeniyle insanı şüpheye düşüren ürünler bulunuyor.

Teknoloji geliştikçe, bazı ürünlerin çalışan git gide daha da küçük versiyonları üretiliyor. Fakat her ürün, iddia edildiği gibi çalışmıyor da olabilir. İşte "Dünyanın en küçük ... ürünü" olarak tanıtılan 10 ürün ve gerçekten çalışıp çalışmadıklarına dair bilgiler:

1. World's Smallest Etch a Sketch Collectable

Gerçekten de çalışan bu minicik aletle, ilginç çizimler yapabilirsiniz. Fakat bu esnada gözlerinizden olmanız olası. (Link)

2. Tiny Arcade Space Invaders Miniature Arcade Game

Çocukluğumuzu hatırlatan bu ürün ise maalesef çalışmıyor; ancak çalışıyormuş gibi görünüyor. Görüntü olaraksa hayli güzel durduğunu söyleyebiliriz. (Link)

3. The World's Smallest Quadcopter

Oldukça ufak bir boyuta sahip bu quadcopter, gerçekten de çalışıyor. Alıp evinizde veya dışarıda eğlence olsun diye uçurabilirsiniz. (Link)

4. World's Smallest Glitter Lamp

Bu lamba gerçekten yanmıyor; fakat dibine yerleştirilmiş başka bir ışık kaynağı sayesinde yanıyormuş gibi görünüyor. (Link)

5. World's Smallest World's Coolest Turntable Collectable

Bu küçük pikap maalesef ses vermiyor, ancak hareket ediyor. Yani çalışmıyor olsa bile, estetik açıdan güzel bir hediye olabilir. (Link)

6. S62-517 2000 Small World tiny piece

Son derece küçücük 2000 bembeyaz parçadan oluşan bu puzzle, düşmanlarınıza verebileceğiniz nefis bir hediye. (Link)

7. Westminster World's Smallest Blower

Bu mini üfleyici, gerçekten de çalışıyor. Klavyenizin arasına girmiş tozları temizlemenizde yardımcı olabilir. (Link)

8. Westminster World's Smallest Voice Changer

Sesinizi değiştirmenizi sağlayan bu minicik alet de, gerçekten çalışan ürünler arasında. Yine de öyle inanılmaz bir performans beklemeyin. (Link)

9. World's Coolest Polaroid Camera Collectable

Bu ürünse maalesef çalışmıyor... Yine de estetikliğinden ve butona basıldığında sanki gerçekten fotoğraf çekmişsiniz gibi hareket eden ön kısmı nedeniyle küçücük bir hediye olarak alınabilir. (Link)

10. Miniature Cello w/ Case 3"

Bu ürün de maalesef çalışmıyor. Ancak mükemmel bir görüntüye sahip olduğunu söylersek abartmış olmayız sanıyoruz ki. (Link)