UFC 3'e PS4 ve XBOX One İçin Ücretsiz Deneme Sürümü

5 Nisan - 10 Nisan tarihleri arasında EA Sports UFC 3'ün 5 saatlik demo versiyonuna erişebilecek, ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

Merakla çıkması beklenen EA SPORTS UFC 3, bugün yani 5 Nisan (Perşembe) 9 Nisan (Pazartesi) arası deneme sürümünü ücretsiz olarak erişeme açacak. Oyun, bu demo versiyonunda bizlere UFC 223 dövüş kartına sahip olan Knockout Mode, UFC Ultimate Team ve Live Events gibi yepyeni içeriklerle 5 saatlik bir eğlence vadediyor. Hatta bir de 'EA Acces' üyesi iseniz bu oynanış süresi tam tamına 10 saate çıkıyor.

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“EA SPORTS UFC 3” olarak aratın

“EA SPORTS™ UFC® 3” seçin

“Get it FREE” opsiyonunu kabul ederek oyunun keyfini çıkarmaya başlayın.

Peki oyunun bu ücretsiz 5 saatlik deneme sürümünü nasıl elde edebilirsiniz?

PS4

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“EA SPORTS UFC 3” anahtar kelimeleri ile aratın

“EA SPORTS™ UFC® 3” seçin

Demo kategorisine kaydırın

Trial’i seçin

“Get Free Demo” seçerek oyunun keyfini çıkarın.

Unutmadan oyunun 5.000'den fazla animasyon içerdiğini ve RPM teknolojisini kullandığını da belirtmek gerekir. Oyunu denediyseniz nasıl bulduğunuzu yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.