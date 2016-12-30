Ufkunuzu Açacak, Dünya'nın Uzaydan Çekilmiş 4K Videosu

Dünya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş enfes görüntülerini izlediğinizde ufkunuz açılacak.

NASA astronotu Jeff Williams, bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyanın 4K çözünürlüklü bir videosunu çekmişti. Şimdi ise yeni yayınlanan bir videoda, çektiği bu görüntüleri eşliğinde uzaydayken Dünya’ya bakmanın nasıl bir şey olduğunu ve bu eşsiz bakış açısını diğer insanlarla paylaşmanın neden önemli olduğundan bahsediyor.

Dünya’nın uzayda süzüldüğünü gördükten sonra, insanın hayata, evrene ve her şeye bakış açısının değiştiği birçok kişi tarafından söylenmiştir. Bu videoyu izleyerek bunun sebebini anlamak biraz daha kolay hale geliyor.