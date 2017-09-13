2017’nin En İyi 5 Bilimsel Fotoğrafı Seçildi!

Yılın en büyük bilim fotoğrafçılığı yarışmasına 3.500 aday katıldı ve evrendeki sırların en etkileyici görüntüleri seçildi. Sizi hem şaşırtacak hem de ufkunuzu açacak fotoğrafları derledik.

Images of Science adı altında her yıl düzenlenen bilimsel fotoğrafçılık yarışmasına 3.500 aday fotoğrafçı çektikleri görüntülerle katıldı. Kazananlar arasında bir bağırsak tenyasının korkutucu kafatası bile var.

Fotoğrafların hepsi sıradan bir insanın çıplak gözle göremeyeceği yerlere ve detaylara ait. Hatta 4’ü mikroskobik lenslerle yakalanabilen gerçekten özel görüntüler. İşte ilginç bilgileriyle ufkunuzu açacak yılın en iyi bilim Fotoğrafları:

5. Fosforlu çubuktan bilgisayarın mucidine:

Bu görüntü fosforlu ışık yayan çubukların içindeki parlayan sıvıya ait, fakat yüzlerce kez yakınlaştırılmış haliyle. Söz konusu sıvı, kendi kendini düzenleyen karmaşık bir kombinasyona sahip. Bu desenlerin arkasındaki matematik ise bilgisayarın mucidi Alan Turing'in, hayvan derilerinde bulunan çizgilerin açıkmasına kadar dayanıyor. Ne bağlantı ama! (Fotoğraf: Ella Main)

4. Gözün nasıl görmesi gerektiği gösteren fotoğraf:

Bu fotoğrafta, kameralara ilham veren gözümüze ait 600 tane retinal görüntü var. Fotoğrafçı, ironik bir gönderme yaparak resimleri, renk körlüğü testlerinde kullanılan çizelgeye göre ayarlamış. (Fotoğraf: Jonathan Brett)

3. Evrenin kökenine yolculuk:

Bu görüntü, evrenin sırlarını çözmeye çalışan Xenon1T Dedektörü'ne ait. Evrenin yaklaşık% 27'sini oluşturduğu düşünülen karanlık maddenin sırrını çözmeye çalışan muazzam bir insan yapısı. (Fotoğraf: Enrico Sacchetti)

2. Tozu dumana katan detay:

Bir antilop sürüsünün içinde çekilen bu görüntü, impala türündeki antilopların ince bacaklarını gözler önüne seriyor. İlginç olan, bacakların arkasında ve ayak bölgesine yakın olan siyah metastaz bezlerinin görevi: Erkek impalaların dişi impalaları etkilemek için bu bezlerden koku salgıladıkları söyleniyor. (Fotoğraf: Morgan Trimble)

1. Vücudunuzda böyle bir yaratık olabilir:

Bu göüntüdeki arkadaş bir domuz tenyası. Göze benzeyen iki ufak delik aslında bağırsağınızın çeğerine bağlanmak için var. Bu solucanımsı canlı çiğ et tüketimi sonucunda bağırsaklarınızda oluşabilir ve 2-3 metre uzunluğa ulaşabilir. (Fotoğraf: Teresa Zgoda)