Dünyada Yalnızca 100 Kişi Yaşasaydı Ne Olurdu?

Siz ve diğer 7.5 milyar insan… Aynı gezeni paylaşıyoruz, aynı atmosferi soluyor, aynı güneşle ısınıyoruz. Fakat ayrıldığımız noktalar var.

Dünya ve insan yaşamı çok karmaşık şeyler. Kimin nereli olduğu, neye inandığı, neyi tercih ettiği, nasıl şartlarda yaşadığı 7.5 milyalık dev nüfusa bakınca oldukça anlaşılmaz bir hal alıyor. Hatta bazen gördüğünüz bir insanın bile nasıl birisi olduğu hakkında kafa yoruyoruz.

Tüm bu karmaşıklığı aslında basit bir oranla çözmek mümkün: 7.5 milyar insanın yaşayış biçimlerini 100 kişilik bir guba uyarlarsak, yani dünyanın nüfusunu 100 kişi olarak varsayarsak, ufuk açıcı bazı bilgiler elde ederiz. Hazırsanız başlayalım.

Nüfus Dağılımı:

Çok ufak bir farkla da olsa nüfus, 50 kadın ve 50 erkek şeklinde dağılırdı.

59 kişi Asya’da, 16 kişi Afrika’da, 10 kiş Avrupa’da, 8 kişi Kuzey Amerika’da, 6 kişi Güney Amerika’da ve sadece 1 Kişi Okyanusya’da (Avusturalya) yaşardı.

19 kişi Çinli, 18 kişi Hindistanlı, 4 kişi Amerikalı, 3 kişi Brezilyalı, 2 Rusyalı, 1 Alman ve 1 Türk insan yaşardı. Geriye kalan 52 kişi ise diğer ülkelerin vatandaşı olurdu.

0-4 yaş arası 9 kişi, 5-14 yaş arası 17 kişi, 15-24 yaş arası ve 25-34 yaş arası 16’şar kişi yaşardı. Yani toplamda 58 insan 35 yaşının altında olurdu ve sadece 8 kişi 65 yaşının üzerinde olurdu.

58 insan evli durumdayken kalan 42 kişi bekar olurdu.

90 kişi sağlak bir yaşam sürerdi ve yalnızca 10 kişi solak olurdu.

1 kişi mülteci ya da sığınmacı olarak yaşardı.

Din ve Dil Dağılımı:

31 kişi Hristiyanlık, 23 kişi İslam, 15 kişi Hindu, 7 kişi Budizm, 9 kişi ise diğer dinlere inanırlardı. 15 kişinin ise inancı olmayan gruba dahil olurdu.

14 kişi Mandarince, 13 kişi İngilizce, 9 kişi Hintçe, 8 kişi İspanyolca, 5 kişi ise Arapça, dillerini rahatlıkla anlarlardı. Dünya üzerinde hala konuşulan 7.000 dil ise 51 kişi arasında paylaşılırdı.

86 kişi okuma yazma bilirken, 14 kişinin bu konuda bir eğitimi bulunmazdı.

Sağlık ve Yaşam Koşulları:

92 insan temiz ve sağlıklı suya erişebilirken, 8 insan susuzluk sıkıntısıyla boğuşurdu.

54 kişi metropollerde, 46 kişi ise kırsal bölgelerde yaşarlardı.

62 kişi kilo problemi yaşamazdı, 11 kişi yetersiz beslenme sıkıntısı yaşardı, 1 insan ise açlıkla boğuşurdu. Tüm bunlara rağmen 26 insan fazla kilolara sahipken, 8 kişi obezite yaşardı.

21 kişi zar zor ayakta kalan barakalarda yaşardı ve 1 kişi tamamen evsiz olurdu. 78 kişi ise kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşardı.

Sadece 60 kişinin sağlıklı bir tuvalete erişimi bulunurdu. Geriye kalan 40 insan ise bu durumun ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederdi.

1 kişi AIDS virüsünü taşırdı ve gene cinsel yollarla bulaşan bir diğer hastalık STD, 5 kişiyi pençesine alırdı.

15 kişi tütün ürünleri kullanırdı ve 85 kişi kullanmazdı.

15 kişinin bir arabası varken kalan 85 kişinin bulunmazdı (yukarıdaki grupla bir ilgisi yoktur).

73 insan bir liseden ve bunların sadece 7’si üniversiteden mezun olurlardı.

80 kişinin kişisel cep telefonu bulunurken 20 kişinin bulunmazdı. (Başka bir deyişle, 60 kişinin sağlık bir tuvalete erişemediği dünyada, daha fazla insanın telefonu olurdu)

91 insanın bir işi bulunurken (çalışma yaşına gelmeyenler bu grupta), 9 kişi işsizlik sorunuyla boğuşurdu.