UFO Avcıları, Çölde 'Uzaylı Pençesi' Bulunduğunu İddia Ettiler!

Uzaylılara ait olduğu iddia edilen iskeletler, Peru'daki bir arkeolojik kazıda bulundu.

UFO teorisyenlerinin eline bu dönem bol bol malzeme geçti. Şili donanmasının dokuz dakikalık bir kaydı yayınlamasının ardından, Peru'da ilginç kalıntılar ortaya çıktı.

Araştırma ekibi; UNESCO Dünya Mirası listesindeki Cusco'da, üç parmaklı bir pençe buldu. UFO meraklıları ise kalıntıların yabancı bir varlığın mumyalanmış kalıntıları olduğuna inanıyor. Kalıntıların Inka medeniyetinin başkentinde ve Saksaywaman harebelerinde bulunması, komplo teorisyenlerinin ilgisini arttırıyor. Amatör uzaylı avcılarına göre bu ya dev bir humanoid ya da bir uzaylı.

Ünlü UFO avcısı Doktor Edson Salazar ve saz arkadaşları; uzantıların, insan olarak kabul edilemeyecek kadar çok kemiğe sahip olduğunu savunuyor.

Söz konusu pençe, karbon testi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yollandı.