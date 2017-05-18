UFO Avcısı Uzay Gemisine Benzeyen Fotoğraflar Paylaştı!

Bir Rus UFO avcısı, Antarktika'ya milyonlarca yıl önce düşmüş olabilecek uzay gemisi fotoğrafları paylaştı.

Valentin Degteryov adlı Rus UFO avcısı paylaştığı fotoğraflardaki enkazın UFO'lara ait bir uzay gemisi olabileceğini belirtti. Degteryov, bulduğu fotoğrafları YouTube'da hazırladığı bir videoyla paylaştı. Bu paylaşımı dikkat çekerek 230.000 görüntülenme aldı. Degteryov'un paylaştığı video çok izlenmiş olsa da yorumcuların büyük bir kısmı bu cismin uzay gemisi ile alakalı olmadığını belirtti. Yorumcular bu fotoğraflardaki cismin UFO olmadığını sadece karlar altında kalan bir dağın ucu olduğunu savunuyor.

Degteryov, Google Earth kullanarak bulduğu bu cismin dev bir uzay gemisi olduğunu, milyonlarca yıl önce Antarktika'da boyu 600 metre olan bir dağa düştüğünü, buzlar erimeye başladığı için de bu uzay gemisinin ortaya çıktığını iddia etti. Valentin Degteryov'un paylaştığı bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Degteryov, UFO iddiasının arkasında durmaktan vazgeçmese de paylaştığı videoyu izleyenleri henüz inandırabilmiş değil.